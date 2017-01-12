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Вторые каникулы: в Сыктывкаре все школы закрыли на карантин до 23 января
Мера принимается для профилактики нового скачка заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Заместитель начальника управления образования Сыктывкара Наталья Котелина рассказала «КомиОнлайну», что мэрия получила от управления Роспотребнадзора по Коми предписание закрыть все школы города (все классы с 1-го по 11-й) на карантин с 13 по 21 января. Возобновление образовательного процесса начнется 23 января.
«На каникулах нам за счет разобщения детей удалось добиться снижения заболеваемости. Но, так как может прийти вторая волна, было принято такое решение», - отметила Н.Котелина.
В социальных сетях информацию о том, что школы закрываются на карантин, начали распространять еще до заявления от управления образования.
Фото с сайта pixabay.com
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Комментарии
А техникумы могут закрыть или нет?
Могут ли закрыть техникумы?
Ну не все школы закрыли, лицей при СГУ ,81 прогимназия учатся. ..
А почему колледжи не закрыли? Там такие же болеющие люди учатся
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