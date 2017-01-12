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Четверг, 12 января 2017, 15:19
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Вторые каникулы: в Сыктывкаре все школы закрыли на карантин до 23 января

Мера принимается для профилактики нового скачка заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Заместитель начальника управления образования Сыктывкара Наталья Котелина рассказала «КомиОнлайну», что мэрия получила от управления Роспотребнадзора по Коми предписание закрыть все школы города (все классы с 1-го по 11-й) на карантин с 13 по 21 января. Возобновление образовательного процесса начнется 23 января.

«На каникулах нам за счет разобщения детей удалось добиться снижения заболеваемости. Но, так как может прийти вторая волна, было принято такое решение», - отметила Н.Котелина.

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В социальных сетях информацию о том, что школы закрываются на карантин, начали распространять еще до заявления от управления образования.

Фото с сайта pixabay.com

Елена Кабакова
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КомиСыктывар
Общество
Социум
заболеваемостькарантингриппОРВИ
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Комментарии

Денис
12.01.2017 - 22:18
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А техникумы могут закрыть или нет?

Денис
12.01.2017 - 22:19
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Могут ли закрыть техникумы?

Анна
12.01.2017 - 22:37
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Ну не все школы закрыли, лицей при СГУ ,81 прогимназия учатся. ..

Аня
12.01.2017 - 23:08
+1
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А почему колледжи не закрыли? Там такие же болеющие люди учатся

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12.01.2017 - 23:45
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Аня:
А почему колледжи не закрыли? Там такие же болеющие люди учатся
12.01.2017 - 23:08
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