Вторые каникулы: в Сыктывкаре все школы закрыли на карантин до 23 января

Заместитель начальника управления образования Сыктывкара Наталья Котелина рассказала «КомиОнлайну», что мэрия получила от управления Роспотребнадзора по Коми предписание закрыть все школы города (все классы с 1-го по 11-й) на карантин с 13 по 21 января. Возобновление образовательного процесса начнется 23 января.

«На каникулах нам за счет разобщения детей удалось добиться снижения заболеваемости. Но, так как может прийти вторая волна, было принято такое решение», - отметила Н.Котелина.

В социальных сетях информацию о том, что школы закрываются на карантин, начали распространять еще до заявления от управления образования.

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