КомиОнлайн

Новости

Среда, 18 января 2017, 12:14
  • 967
  • 0
  • 1

12:14
Что построят в Коми за три года

Расходы на все объекты оцениваются почти в 4 миллиарда рублей.

В Коми утверждена адресная инвестиционная программа на 2017-2019 годы, в которой прописано, какие объекты реконструируют, отремонтируют, построят или начнут возводить в эти три года. Общий объем финансирования составляет 3,9 миллиарда рублей.

Раньше денег на стройки было больше. Например, в адресной программе на 2015-2017 годы перечислялось 160 объектов, а общий объем финансирования составлял 9,8 миллиарда рублей. Инвестпрограмма на 2016-2018 годы поначалу предусматривала 73 объекта с общим уровнем затрат в 4,5 миллиарда рублей, но после нескольких корректировок перечень строек увеличился до 89, а сумма – до 4,6 миллиарда. Ряд объектов были исключены (например, универсальная спортплощадка в сыктывдинском селе Зеленце и социально-культурный центр в печорской деревне Бызовая), но нашлись деньги на новые дороги, школу, водопровод и уличные фонари.

В инвестпрограмму на 2017-2019 года входит 73 наименования. «КомиОнлайн» распределил объекты по отраслям и сферам, а также по годам финансирования.

Здравоохранение

2017 год

- Лечебный корпус в селе Усть-Цильма (разработка проектной документации) (23 миллиона рублей)

- Посадочная площадка для вертолетов в Шудаяге (разработка проектной документации) (3,5 миллиона рублей)

- Санаторий «Серегово» (строительство, ввод в эксплуатацию в 2019 году) (38,5 миллиона рублей)

2017-2018 годы

- Республиканская инфекционная больница в Сыктывкаре (строительство) (0,47 и 1,15 миллиарда рублей соответственно)

Образование

2017 год

- Школа в микрорайоне Орбита Сыктывкара (строительство) (558,6 миллиона рублей)

- Садик в селе Большелуг Корткеросского района (строительство) (64 миллиона рублей)

- Молодежный ресурсный центр в Сыктывдинском районе (разработка проектной документации) (14,3 миллиона рублей)

- Школа в селе Пыелдино Сысольского района (реконструкция) (7,1 миллиона рублей)

- Садик в селе Объячево Прилузского района (строительство, оснащение) (7,4 миллиона рублей)

2018-2019 годы

- Школа с интернатом и дошкольной группой в поселке Приуральский Троицко-Печорского района (строительство, ввод в эксплуатацию в 2020 году) (по 100 миллионов соответственно)

Спорт

2017 год

- Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Сосногорске (строительство) (141,1 миллиона рублей)

- Республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной (реконструкция, 5-я очередь) (19,2 миллиона рублей)

- Запасное поле республиканского стадиона (реконструкция) (26,4 миллиона)

- Универсальная спортплощадка в селе Сторожевск Корткеросского района (строительство) (6,1 миллиона рублей)

2017-2018 годы

- Лыжероллерная трасса в селе Усть-Кулом (строительство) (4,3 и 2,8 миллиона соответственно)

Культура

2017 год

- Театр оперы и балета Коми (разработка проектной документации) (60 миллионов рублей)

2018-2019 годы

- Социально-культурный центр в деревне Бызовая Печорского района (строительство, ввод в эксплуатацию в 2020 году) (5,1 и 5,1 миллиона соответственно)

ЖКХ

2017 год

- Сети водоснабжения и водоотведения до тепличного комплекса и канализационные очистные сооружения в Княжпогостском районе (строительство) (4,1 миллиона рублей)

- Водопроводные сети в поселке Щельяюр Ижемского района (строительство) (14,4 миллиона рублей)

- Водопровод в селе Коровий Ручей и деревне Карпушевка Усть-Цилемского района (строительство) (24,9 миллиона рублей)

- Водоочистной модуль в Микуни (строительство) (60 миллионов рублей)

2017-2018 годы

- Система водоснабжения в Микуни (строительство, 1-й этап) (36,8 и 99,7 миллиона соответственно)

2017-2019 годы

- Инженерная инфраструктура в местечке Семенов холм в селе Усть-Цильма (строительство, ввод в эксплуатацию в 2020 году) (21,1, 10,5 и 10,5 миллиона соответственно)

2018-2019 годы

- Водопровод в селе Трусово Усть-Цилемского района (строительство) (15,5 и 13,9 миллиона соответственно)

- Станции водоочистки и система управления комплексом водоснабжения «Пожня-Ель» в Ухте (строительство, ввод в эксплуатацию в 2020 году) (5,1 и 104,9 миллиона соответственно)

- Объекты водоподготовки и гидрогеологические скважины в Усинском районе (строительство и реконструкция) (6,3 и 6,3 миллиона соответственно)

2019 год

- Водопровод в селе Усть-Цильма (строительство, ввод в эксплуатацию в 2020 году) (17,2 миллиона рублей)

Экология

2017-2018 годы

- Полигон ТБО в селе Койгородок и площадок хранения ТБО в поселках Подзь, Кажым, Вежью (строительство) (28 и 15,3 миллиона соответственно)

2018-2019 годы

- Полигон ТБО в селе Ижма и площадка для хранения в ТБО в селе Сизябск (строительство, ввод в эксплуатацию в 2020 году) (20,5 и 35,9 миллиона соответственно)

Газификация

2017 год

- Сети газоснабжения до тепличного комплекса в Княжпогостском районе (строительство) (6,6 миллиона рублей)

2017-2019 годы

- Сети до домов в селе Дутово Вуктыльского района (строительство) (21, 23,6 и 11,1 миллиона соответственно)

Социальная сфера

2017 год

- Многофункциональный центр в селе Кослан (строительство) (24,7 миллиона рублей)

Дороги и мосты

2017 год

- Дороги до тепличного комплекса в Княжпогостском районе (строительство) (6,3 миллиона рублей)

- Участки дороги Усогорск – Благоево – Чупрова и мосты через ручей (реконструкция) (12,3 миллиона рублей)

- Участок дороги Усогорск – Благоево – Чупрова и мост через реку Ширь (реконструкция) (1,7 миллиона рублей)

- Участок дороги Усогорск – Благоево – Чупрова и мост через реку Еда (реконструкция) (1,9 миллиона рублей)

- Участки дороги Кослан – Большая Пысса – Латьюга – Зубово и мост через ручей (реконструкция) 42,1 миллиона рублей)

- Участок Седью – Чомкосаель на дороге Ухта – Троицко-Печорск (проект реконструкции, ввод в эксплуатацию в 2024 году) (4,9 миллиона рублей)

- Подъезд к селу Носим от дороги Сыктывкар – Троицко-Печорск (реконструкция, ввод в эксплуатацию в 2018 году) (2,8 миллиона рублей)

- Участок дороги Буткан – Усогорск и мост через ручей (реконструкция) (3,4 миллиона рублей)

- Участок дороги Сыктывкар – Пузла – Крутая на дороге Сыктывкар – Троицко-Печорск и мосты через реки Лемью и Кия-Ю (проектирование, ввод в эксплуатацию в 2025 году) (9,7 миллиона рублей)

- Участок дороги Койгородок – Нючпас и мост через реку Вежью (реконструкция) (15,3 миллиона рублей)

- Участки дороги Керчомья – Дзель и мосты через реки Виль и Соль и ручей (проект реконструкции, ввод в эксплуатацию в 2024 году) (4,5 миллиона рублей)

- Участок дороги Троицко-Печорск – Комсомольск – Якша и мост через ручей (реконструкция) (8,2 миллиона рублей)

- Участок Верхняя Максаковка – граница Пермского края на дороге Корткерос – Мордино – Лопыдино и мост через реку Чедью (проектирование, ввод в эксплуатацию в 2025 году) (3,4 миллиона рублей)

2018 год

- Участок дороги Кослан – Большая Пысса – Латьюга – Зубово и мост через ручей (реконструкция) (8,6 миллиона рублей)

- Участки дороги Троицко-Печорск – Комсомольск – Якша и мост через ручей (реконструкция) (34 миллиона рублей)

2017-2018 годы

- Участок Вожский – Мозындор на дороге Айкино – Кослан (проектирование и строительство, ввод в эксплуатацию в 2022 году) (8 и 12 миллионов рублей соответственно)

- Участки дороги Ираель – Ижма – Усть-Цильма и мост через ручей (проектирование и реконструкция, ввод в эксплуатацию в 2018 и 2022 году) (7,5 и 15 миллионов соответственно)

- Участок дороги Кослан – Большая Пысса – Латьюга – Зубово и мост через ручей (реконструкция) (1,4 и 8,1 миллиона рублей соответственно)

- Участок дороги Усогорск – Благоево – Чупрова и мост через ручей (реконструкция) (2,4 и 9,6 миллиона соответственно)

- Подъезд к ж/д станции Кослан и мост через ручей (реконструкция) (1 и 5,9 миллиона рублей)

- Участок Сыктывкар – Пузла – Крутая на дороге Сыктывкар – Троицко-Печорск и мост через ручей (реконструкция) (ввод в эксплуатацию в 2018 году) (15,5 и 38,5 миллиона соответственно)

- Участок дороги Зимстан – Нижний Воч – Верхний Воч (реконструкция, ввод в эксплуатацию в 2018 году) (9 и 21 миллион соответственно)

- Подъезд к селу Усть-Илыч и мост через реку Ручь-Ель (реконструкция) (6 и 14 миллиона соответственно)

- Участки дороги Сизябск – Мохча – Мошьюга (реконструкция) (2,7 и 15,7 миллиона соответственно)

2017-2019 годы

- Мостовой переход через реку Лыжу на дороге Печора – Усть-Уса – Усинск (по 30 миллионов ежегодно) (ввод в эксплуатацию в 2021 году)

Фото с сайта firestock.ru

Игорь Соколов
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкарУхтаУсть-ЦильмаОбъячевоСосногорскУсть-КуломМикунь
Экономика
Делу время
СтроительствопрограммадорогимостызданиягазопроводПолигон
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Поиск работы

Начальник отдела по продажам на массовом рынке
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (Сыктывкар)

Ведущий инженер отдела развития сети
Мобильные ТелеСистемы (МТС) (Сыктывкар)


Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Январь 2017
 
Реклама

Последние комментарии

Robertabap:
I need anybody to http://essay-zone.com/who-can-write-my-paper/ - write my paper for college as good as realizable
18.01.2017 - 14:40
Перейти к новости
газовик:
а Гапликов то хоть присутствовал??? хахха
18.01.2017 - 14:33
Перейти к новости
Гость:
Чтобы обезопасить на 100% надо не пользоваться сбербанковскими картами.
18.01.2017 - 13:46
Перейти к новости
ухтинец:
Не хотим МЫ, ни Довлатова, ни 70 лет Победы. Назовите улицу в честь Крачевского или Феронова. Вот и весь сказ.
18.01.2017 - 10:31
Перейти к новости
горожанин-2:
"В ближайшем будущем, в городском транспорте планируется ввести электронные проездные билеты" ахахаха "в ближайшем будущем"....любимое у всех слово...опять лет через 10-20? хватит планировать!!! пора действовать!
18.01.2017 - 10:18
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика