Что построят в Коми за три года

Расходы на все объекты оцениваются почти в 4 миллиарда рублей.

В Коми утверждена адресная инвестиционная программа на 2017-2019 годы, в которой прописано, какие объекты реконструируют, отремонтируют, построят или начнут возводить в эти три года. Общий объем финансирования составляет 3,9 миллиарда рублей.

Раньше денег на стройки было больше. Например, в адресной программе на 2015-2017 годы перечислялось 160 объектов, а общий объем финансирования составлял 9,8 миллиарда рублей. Инвестпрограмма на 2016-2018 годы поначалу предусматривала 73 объекта с общим уровнем затрат в 4,5 миллиарда рублей, но после нескольких корректировок перечень строек увеличился до 89, а сумма – до 4,6 миллиарда. Ряд объектов были исключены (например, универсальная спортплощадка в сыктывдинском селе Зеленце и социально-культурный центр в печорской деревне Бызовая), но нашлись деньги на новые дороги, школу, водопровод и уличные фонари.

В инвестпрограмму на 2017-2019 года входит 73 наименования. «КомиОнлайн» распределил объекты по отраслям и сферам, а также по годам финансирования.

Здравоохранение

2017 год

- Лечебный корпус в селе Усть-Цильма (разработка проектной документации) (23 миллиона рублей)

- Посадочная площадка для вертолетов в Шудаяге (разработка проектной документации) (3,5 миллиона рублей)

- Санаторий «Серегово» (строительство, ввод в эксплуатацию в 2019 году) (38,5 миллиона рублей)

2017-2018 годы

- Республиканская инфекционная больница в Сыктывкаре (строительство) (0,47 и 1,15 миллиарда рублей соответственно)

Образование

2017 год

- Школа в микрорайоне Орбита Сыктывкара (строительство) (558,6 миллиона рублей)

- Садик в селе Большелуг Корткеросского района (строительство) (64 миллиона рублей)

- Молодежный ресурсный центр в Сыктывдинском районе (разработка проектной документации) (14,3 миллиона рублей)

- Школа в селе Пыелдино Сысольского района (реконструкция) (7,1 миллиона рублей)

- Садик в селе Объячево Прилузского района (строительство, оснащение) (7,4 миллиона рублей)

2018-2019 годы

- Школа с интернатом и дошкольной группой в поселке Приуральский Троицко-Печорского района (строительство, ввод в эксплуатацию в 2020 году) (по 100 миллионов соответственно)

Спорт

2017 год

- Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Сосногорске (строительство) (141,1 миллиона рублей)

- Республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной (реконструкция, 5-я очередь) (19,2 миллиона рублей)

- Запасное поле республиканского стадиона (реконструкция) (26,4 миллиона)

- Универсальная спортплощадка в селе Сторожевск Корткеросского района (строительство) (6,1 миллиона рублей)

2017-2018 годы

- Лыжероллерная трасса в селе Усть-Кулом (строительство) (4,3 и 2,8 миллиона соответственно)

Культура

2017 год

- Театр оперы и балета Коми (разработка проектной документации) (60 миллионов рублей)

2018-2019 годы

- Социально-культурный центр в деревне Бызовая Печорского района (строительство, ввод в эксплуатацию в 2020 году) (5,1 и 5,1 миллиона соответственно)

ЖКХ

2017 год

- Сети водоснабжения и водоотведения до тепличного комплекса и канализационные очистные сооружения в Княжпогостском районе (строительство) (4,1 миллиона рублей)

- Водопроводные сети в поселке Щельяюр Ижемского района (строительство) (14,4 миллиона рублей)

- Водопровод в селе Коровий Ручей и деревне Карпушевка Усть-Цилемского района (строительство) (24,9 миллиона рублей)

- Водоочистной модуль в Микуни (строительство) (60 миллионов рублей)

2017-2018 годы

- Система водоснабжения в Микуни (строительство, 1-й этап) (36,8 и 99,7 миллиона соответственно)

2017-2019 годы

- Инженерная инфраструктура в местечке Семенов холм в селе Усть-Цильма (строительство, ввод в эксплуатацию в 2020 году) (21,1, 10,5 и 10,5 миллиона соответственно)

2018-2019 годы

- Водопровод в селе Трусово Усть-Цилемского района (строительство) (15,5 и 13,9 миллиона соответственно)

- Станции водоочистки и система управления комплексом водоснабжения «Пожня-Ель» в Ухте (строительство, ввод в эксплуатацию в 2020 году) (5,1 и 104,9 миллиона соответственно)

- Объекты водоподготовки и гидрогеологические скважины в Усинском районе (строительство и реконструкция) (6,3 и 6,3 миллиона соответственно)

2019 год

- Водопровод в селе Усть-Цильма (строительство, ввод в эксплуатацию в 2020 году) (17,2 миллиона рублей)

Экология

2017-2018 годы

- Полигон ТБО в селе Койгородок и площадок хранения ТБО в поселках Подзь, Кажым, Вежью (строительство) (28 и 15,3 миллиона соответственно)

2018-2019 годы

- Полигон ТБО в селе Ижма и площадка для хранения в ТБО в селе Сизябск (строительство, ввод в эксплуатацию в 2020 году) (20,5 и 35,9 миллиона соответственно)

Газификация

2017 год

- Сети газоснабжения до тепличного комплекса в Княжпогостском районе (строительство) (6,6 миллиона рублей)

2017-2019 годы

- Сети до домов в селе Дутово Вуктыльского района (строительство) (21, 23,6 и 11,1 миллиона соответственно)

Социальная сфера

2017 год

- Многофункциональный центр в селе Кослан (строительство) (24,7 миллиона рублей)

Дороги и мосты

2017 год

- Дороги до тепличного комплекса в Княжпогостском районе (строительство) (6,3 миллиона рублей)

- Участки дороги Усогорск – Благоево – Чупрова и мосты через ручей (реконструкция) (12,3 миллиона рублей)

- Участок дороги Усогорск – Благоево – Чупрова и мост через реку Ширь (реконструкция) (1,7 миллиона рублей)

- Участок дороги Усогорск – Благоево – Чупрова и мост через реку Еда (реконструкция) (1,9 миллиона рублей)

- Участки дороги Кослан – Большая Пысса – Латьюга – Зубово и мост через ручей (реконструкция) 42,1 миллиона рублей)

- Участок Седью – Чомкосаель на дороге Ухта – Троицко-Печорск (проект реконструкции, ввод в эксплуатацию в 2024 году) (4,9 миллиона рублей)

- Подъезд к селу Носим от дороги Сыктывкар – Троицко-Печорск (реконструкция, ввод в эксплуатацию в 2018 году) (2,8 миллиона рублей)

- Участок дороги Буткан – Усогорск и мост через ручей (реконструкция) (3,4 миллиона рублей)

- Участок дороги Сыктывкар – Пузла – Крутая на дороге Сыктывкар – Троицко-Печорск и мосты через реки Лемью и Кия-Ю (проектирование, ввод в эксплуатацию в 2025 году) (9,7 миллиона рублей)

- Участок дороги Койгородок – Нючпас и мост через реку Вежью (реконструкция) (15,3 миллиона рублей)

- Участки дороги Керчомья – Дзель и мосты через реки Виль и Соль и ручей (проект реконструкции, ввод в эксплуатацию в 2024 году) (4,5 миллиона рублей)

- Участок дороги Троицко-Печорск – Комсомольск – Якша и мост через ручей (реконструкция) (8,2 миллиона рублей)

- Участок Верхняя Максаковка – граница Пермского края на дороге Корткерос – Мордино – Лопыдино и мост через реку Чедью (проектирование, ввод в эксплуатацию в 2025 году) (3,4 миллиона рублей)

2018 год

- Участок дороги Кослан – Большая Пысса – Латьюга – Зубово и мост через ручей (реконструкция) (8,6 миллиона рублей)

- Участки дороги Троицко-Печорск – Комсомольск – Якша и мост через ручей (реконструкция) (34 миллиона рублей)

2017-2018 годы

- Участок Вожский – Мозындор на дороге Айкино – Кослан (проектирование и строительство, ввод в эксплуатацию в 2022 году) (8 и 12 миллионов рублей соответственно)

- Участки дороги Ираель – Ижма – Усть-Цильма и мост через ручей (проектирование и реконструкция, ввод в эксплуатацию в 2018 и 2022 году) (7,5 и 15 миллионов соответственно)

- Участок дороги Кослан – Большая Пысса – Латьюга – Зубово и мост через ручей (реконструкция) (1,4 и 8,1 миллиона рублей соответственно)

- Участок дороги Усогорск – Благоево – Чупрова и мост через ручей (реконструкция) (2,4 и 9,6 миллиона соответственно)

- Подъезд к ж/д станции Кослан и мост через ручей (реконструкция) (1 и 5,9 миллиона рублей)

- Участок Сыктывкар – Пузла – Крутая на дороге Сыктывкар – Троицко-Печорск и мост через ручей (реконструкция) (ввод в эксплуатацию в 2018 году) (15,5 и 38,5 миллиона соответственно)

- Участок дороги Зимстан – Нижний Воч – Верхний Воч (реконструкция, ввод в эксплуатацию в 2018 году) (9 и 21 миллион соответственно)

- Подъезд к селу Усть-Илыч и мост через реку Ручь-Ель (реконструкция) (6 и 14 миллиона соответственно)

- Участки дороги Сизябск – Мохча – Мошьюга (реконструкция) (2,7 и 15,7 миллиона соответственно)

2017-2019 годы

- Мостовой переход через реку Лыжу на дороге Печора – Усть-Уса – Усинск (по 30 миллионов ежегодно) (ввод в эксплуатацию в 2021 году)

Фото с сайта firestock.ru