Структуры Газпрома подтвердили готовность построить огибающий сыктывкарские дачи газопровод

Но от людей требуют снести все дома и сараи, расположенные рядом с действующим трубопроводом.

В Сыктывкаре вновь обострился конфликт между дачниками и структурами Газпрома. Участки в местечке Дырнос расположены вблизи газопровода-отвода Микунь – Сыктывкар, введенного в строй после того, как людям раздали землю. Спустя два десятилетия был принят федеральный закон, согласно которому любые здания, сооружения и постройки, находящиеся в 150-метровой зоне от газопровода, признаются незаконными и должны быть снесены за счет средств граждан. Суды встают на сторону предприятия, а сыктывкарцы надеются на благосклонность концерна и обращаются за поддержкой в СМИ и к общественникам.

Очередная встреча состоялась в общественной палате Коми 16 января. На ней прозвучала информация, что в дачных товариществах нарушения установлены по 353 участкам, уже по 256 участкам имеются судебные решения о сносе объектов. Собственникам дачных участков придется не только снести свои постройки, но и возместить судебные расходы – 6 тысяч рублей, а также сборы при несвоевременном исполнении решения суда - еще 5 тысяч.

Только два дачника добровольно сделали это, рассказал начальник микуньского линейного производственного управления магистральных газопроводов Дмитрий Перегудов. Он отметил, что у всех дачников есть право написать заявление об отсрочке решения суда, но само нахождение в зоне минимальных расстояний от газопровода опасно для жизни.

Член общественной палаты Коми юрист Денис Кутишенко попросил представителей предприятия рассмотреть возможность не взыскивать с проигравшей стороны госпошлину за судебные издержки, а также применить индивидуальный подход при подготовке исковых заявлений, учитывая возраст и финансовые возможности владельцев дачных участков.

На встрече были подтверждены планы по строительству нового газопровода и выводу из эксплуатации существующего, сообщает пресс-служба палаты.

*** Конфликт между членами садоводческих товариществ «Нептун», «Нива», «Строитель», «Елочка», «Энергетик» и «Коммунальник-1» в Дырносе и представителями «Газпром трансгаз Ухта» длится уже более 20 лет: первые уже по 40 лет владеют своими участками и обжили их, вторые стараются обезопасить людей и требуют снести все постройки на участках, которые попадают в зону повышенной опасности (150 метров) от трубы с газом.

Решением спора должен был стать новый обводной газопровод, строительство которого то начинали, то откладывали вновь. Последний раз его «замораживали» на неопределенный срок в марте 2016-го, когда проектировщики столкнулись с новой проблемой: у предприятия не было согласия на использование участка, находящегося в федеральной собственности, для строительства сыктывкарского промузла. Но в сентябре прозвучала информация, что первую очередь новой ветки будет введена в строй к концу 2017 года. По данному инвестиционному проекту в полном объеме разработана проектная документация, получено положительное заключение «Главгосэкспертизы России». Кроме того, по объекту «Первая очередь. Второй пусковой комплекс» в составе стройки «Газоснабжения Сыктывкарского промузла» в полном объеме выполнена комплектация строительства оборудованием и материалами. Решение этого вопроса прописано в соглашении между Газпромом и правительством Коми, однако документ в концерне пока так и не согласовали.

История судебного разбирательства между дачником и газовой компанией

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