Сыктывкарские власти предлагают потратить «народный бюджет» на песни, пляски и соревнования в Эжве

Администрация Сыктывкара пополнила список предлагаемых инициатив на применение «Народного бюджета». Как сообщает пресс-служба мэрии, проект разработан после внесения изменений в постановление правительства Коми в части расширения направлений народных проектов в области этнокультурного развития народов, проживающих в республике.

Праздник «Территория дружбы» местные власти предлагают провести в этом году в честь празднования Дня Эжвы, а также посвятить 96-й годовщине государственности Коми. Проект нацелен на популяризацию коми национальной культуры и объединения всех наций и национальностей, проживающих в Эжвинском районе говорится в пресс-релизе.

По замыслу организаторов, «Территория дружбы» станет брендовым мероприятием для Сыктывкара и Эжвинского района, поскольку участвовать в спортивных и творческих состязаниях станут не только местные команды, но и представители других городов и регионов. Предполагаемое количество участников составит около шести тысяч человек.

Народный праздник планируется разделить на три блока. В первом - спортивном, планируется проведение соревнований по мини-футболу, пляжному волейболу и баскетболу среди трудовых коллективов и детских дворовых команд. Пройдет он на уличных универсальных спортивных площадках Эжвинского района.

Второй блок – творческий – предполагает квест с участием семей и содержит задания на следующие темы: «История Эжвы и села Слобода» (площадки у памятников культуры района), «Экология» (площадки предприятий Эжвы), «Семейный досуг» (районные учреждения культуры и спорта). Третий блок подразумевает творческие выступления всех команд и награждение победителей на вечерней праздничной программе на стадионе спортивного комплекса «Бумажник».

Планируется, что проект будет реализован за счет средств республиканского, местного бюджетов и спонсорских средств.

Как сообщалось ранее, в 2016 году жители столицы Коми одобрили идею возведения новых арт-объектов возле сыктывкарской школы искусств. Они поддержали появление кованой аллеи, совы и домового на территории учреждения в рамках проекта «Народный бюджет». Жители Максаковки, в свою очередь, проголосовали за появление в поселке крытой спотплощадки.

*** Проект «Народный бюджет» направлен на повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения населения в процесс принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления. В его задачи входит информирование жителей об объемах финансирования народных проектов, вынесение на оценку жителей предложений администраций муниципалитетов по перечню объектов и работ по ним, сбор предложений жителей по другим проектам и их предварительная оценка, выбор на сходах граждан наиболее важных проектов, отвечающих интересам большинства жителей населенных пунктов. После того, как во всех муниципалитетах региона пройдут собрания граждан, проекты-победители будут представлены на муниципальный уровень для включения в республиканский перечень инициатив.

Фото пресс-службы главы Коми