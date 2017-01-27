КомиОнлайн

Новости

Пятница, 27 января 2017, 11:56
  • 374
  • 0
  • 1

11:56
Предприятия и организации в Коми снизили спрос на рабочую силу

Не имеют работу почти 40 тысяч человек, но только четверти из них государство готово помочь.

По данным службы занятости Коми, на 1 января 2017 года уровень регистрируемой безработицы составлял 1,7 процента от численности экономически активного населения. Численность зарегистрированных безработных составляла 8060 человек.

В начале 2016-го на учете в службах занятости стояло 10,2 тысячи человек. Весной их численность перевалила за 11,5 тысячи, однако летом и осенью количество сократилось до 9,2 тысячи. В ноябре-декабре снова был рост – к началу 2017 года на учете находилось 10 тысяч человек. Но не все они были зарегистрированы как безработные. Официально не имеющих доходного занятия было значительно меньше: 9,2 тысячи весной и 7 тысяч – в начале осени. Именно официальные безработные учитываются при определении уровня безработицы. Этот показатель достигал максимума в 1,9 процента в марте-апреле и снижался до минимума в 1,5 процента в сентябре и октябре.

Если же брать за основу методологию Международной организации труда, то безработных в Коми оказывается значительно больше. Так, по данным Комистата, в сентябре-ноябре 2016 года численность рабочей силы оценивалась в 473,3 тысячи человек. Их них 433,7 тысяч были трудоустроены, а 39,6 тысячи (8,4 процента) не имели занятия, то есть фактически считались безработными.

В начале прошлого года через службы занятости предприятия и организации искали около 7,5 тысячи работников. Но уже в мае потребность в рабочей силе значительно возросла – в банке данных содержались сведения о 14,2 тысячи вакансий. После этого каждый месяц число предложений сокращалось и в декабре достигло 8570 единиц.

По данным службы занятости, в структуре заявленной работодателями потребности в работниках 39 процентов составили вакансии по рабочим профессиям, 61 процент – по профессиям служащих. Наиболее востребованы специалисты таких видов экономической деятельности, как государственное управление (21,7 процента от общего числа вакансий), здравоохранение (19,9 процента), коммунальные услуги (10,9 процента), строительство (7,5 процента).

Разнонаправленная тенденция – рост количества безработных и уменьшение числа вакансий – привела к тому, что стал расти коэффициент напряженности (сколько человек претендуют на одно место). В начале года он составлял 1,4, а в мае-августе – 0,8, но затем спрос вновь опередил предложение: сейчас на 10 вакансий приходится 12 безработных.

Наиболее высокий коэффициент напряженности на рынке труда отмечен в сельских районах республики: Княжпогостском, Прилузском, Удорском, где зафиксировано более шести претендентов на одну вакансию.

За прошлый год при содействии служб занятости было трудоустроены 31114 человек. Доля трудоустроенных граждан от числа обратившихся за содействием в поиске работы составила 59,9 процента.

Как и в предыдущие периоды, профессионально-квалификационная конъюнктура регистрируемого рынка труда и рабочей силы разнонаправлена. Структура предлагаемых вакансий не всегда соответствует профессионально-квалификационному составу граждан, обратившихся в службу занятости.

С целью выравнивания диспропорций между требуемым работодателем и имеющимся у безработных уровнем квалификации было организовано профобучение и дополнительное профобразование. За 2016 год на профессиональное обучение направлены 1764 гражданина.

Наблюдается несогласованность интересов. Работодателям требуются кадры, имеющие высокий уровень профобразования, высокую квалификацию и опыт работы. При этом работодатели не всегда предлагают достойную зарплату, и имеющие необходимую квалификацию специалисты из числа безработных отказываются от трудоустройства в виду низкого уровня оплаты труда.

*** По оперативным данным на 17 января, численность зарегистрированных безработных снизилась на 281 человека, уровень регистрируемой безработицы снизился до 1,6 процента. Количество вакансий на 17 января уменьшилось до 8506 единиц.

Фото с сайта firestock.ru

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
Общество
Социум
Безработицатрудзанятостьвакансии
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Поиск работы

от 25000 до 60000 RUR

Заведующий оптового склада
Булочно-Кондитерский Комбинат (Сыктывкар)
от 30000 RUR

Ассистент HR-департамента на неполный рабочий день
Международная сеть пиццерий Додо Пицца (Сыктывкар)

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Январь 2017
 
Реклама

Последние комментарии

надзор:
Управление Россельхознадзора по Республике Коми считает необходимым дополнить информацию об уничтожении в г. Инта около 1,5 тонн оленьих субпродуктов следующим: Причины накопления токсичных элементов в организме северных оленей.
27.01.2017 - 13:56
Перейти к новости
Тайна:
ОНФ скрывает из каких источников и на какие суммы финансируется, давайте поговорим об этом?!
27.01.2017 - 10:40
Перейти к новости
ГПУ Ф.Э. Дзерж.:
чистить каждую тропинку проблема, денег на все не хватит, не забывайте про делапутов, чтобы они поменьше воровали надо им зарплатку побольше, все равно все сопрут,хочется надеяться что не ко всем это относится.
27.01.2017 - 10:22
Перейти к новости
Henryclera:
Волокна каждого слоя расположены перпендикулярно волокнам последующего, что и помогает полу быть менее подверженным деформации. Такое открытие стало в каком - то смысле переворотом на рынке половых покрытий.
27.01.2017 - 10:14
Перейти к новости
Андрей:
С.К. и прокуратура находится за пределами Коми? Они не видят,что с каждым годом всё хуже и хуже очищают от снега дороги. Про деревни забыли давно, не зависимо от того сколько людей проживает.В городах очистка только центральных улиц, остальные улицы как и деревни забывают.
27.01.2017 - 09:16
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика