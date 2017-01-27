Предприятия и организации в Коми снизили спрос на рабочую силу

Не имеют работу почти 40 тысяч человек, но только четверти из них государство готово помочь.

По данным службы занятости Коми, на 1 января 2017 года уровень регистрируемой безработицы составлял 1,7 процента от численности экономически активного населения. Численность зарегистрированных безработных составляла 8060 человек.

В начале 2016-го на учете в службах занятости стояло 10,2 тысячи человек. Весной их численность перевалила за 11,5 тысячи, однако летом и осенью количество сократилось до 9,2 тысячи. В ноябре-декабре снова был рост – к началу 2017 года на учете находилось 10 тысяч человек. Но не все они были зарегистрированы как безработные. Официально не имеющих доходного занятия было значительно меньше: 9,2 тысячи весной и 7 тысяч – в начале осени. Именно официальные безработные учитываются при определении уровня безработицы. Этот показатель достигал максимума в 1,9 процента в марте-апреле и снижался до минимума в 1,5 процента в сентябре и октябре.

Если же брать за основу методологию Международной организации труда, то безработных в Коми оказывается значительно больше. Так, по данным Комистата, в сентябре-ноябре 2016 года численность рабочей силы оценивалась в 473,3 тысячи человек. Их них 433,7 тысяч были трудоустроены, а 39,6 тысячи (8,4 процента) не имели занятия, то есть фактически считались безработными.

В начале прошлого года через службы занятости предприятия и организации искали около 7,5 тысячи работников. Но уже в мае потребность в рабочей силе значительно возросла – в банке данных содержались сведения о 14,2 тысячи вакансий. После этого каждый месяц число предложений сокращалось и в декабре достигло 8570 единиц.

По данным службы занятости, в структуре заявленной работодателями потребности в работниках 39 процентов составили вакансии по рабочим профессиям, 61 процент – по профессиям служащих. Наиболее востребованы специалисты таких видов экономической деятельности, как государственное управление (21,7 процента от общего числа вакансий), здравоохранение (19,9 процента), коммунальные услуги (10,9 процента), строительство (7,5 процента).

Разнонаправленная тенденция – рост количества безработных и уменьшение числа вакансий – привела к тому, что стал расти коэффициент напряженности (сколько человек претендуют на одно место). В начале года он составлял 1,4, а в мае-августе – 0,8, но затем спрос вновь опередил предложение: сейчас на 10 вакансий приходится 12 безработных.

Наиболее высокий коэффициент напряженности на рынке труда отмечен в сельских районах республики: Княжпогостском, Прилузском, Удорском, где зафиксировано более шести претендентов на одну вакансию.

За прошлый год при содействии служб занятости было трудоустроены 31114 человек. Доля трудоустроенных граждан от числа обратившихся за содействием в поиске работы составила 59,9 процента.

Как и в предыдущие периоды, профессионально-квалификационная конъюнктура регистрируемого рынка труда и рабочей силы разнонаправлена. Структура предлагаемых вакансий не всегда соответствует профессионально-квалификационному составу граждан, обратившихся в службу занятости.

С целью выравнивания диспропорций между требуемым работодателем и имеющимся у безработных уровнем квалификации было организовано профобучение и дополнительное профобразование. За 2016 год на профессиональное обучение направлены 1764 гражданина.

Наблюдается несогласованность интересов. Работодателям требуются кадры, имеющие высокий уровень профобразования, высокую квалификацию и опыт работы. При этом работодатели не всегда предлагают достойную зарплату, и имеющие необходимую квалификацию специалисты из числа безработных отказываются от трудоустройства в виду низкого уровня оплаты труда.

*** По оперативным данным на 17 января, численность зарегистрированных безработных снизилась на 281 человека, уровень регистрируемой безработицы снизился до 1,6 процента. Количество вакансий на 17 января уменьшилось до 8506 единиц.

Фото с сайта firestock.ru