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Пятница, 27 января 2017, 13:05
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13:05
В Коми хотят выделить 200 тысяч рублей в год на поддержку студотрядов

Закон укрепит положение объединений и разрешит им иметь свою символику.

На заседании Государственного совета Коми 16 февраля депутаты рассмотрят проект регионального закона «О государственной поддержке деятельности студенческих отрядов».

Согласно пояснительной записке к документу, движение студотрядов в республике развивается. Так, в молодежную общероссийскую общественную организацию «Российские студенческие отряды» (РСО) уже вступило больше 240 тысяч участников в 74 субъектах страны. В Коми также действует региональное отделение РСО. В 2016 году в его составе было 630 человек. «Молодые люди работают в различных направлениях: строительные, сервисные, педагогические, энергетические и путинные отряды, отряды охраны правопорядка и проводников, – перечисляется в пояснительной записке. – В 2015 году студенческие отряды трудились на 17 объектах крупных строительных, сервисных, транспортных компаний региона и страны [ранее сообщалось, что членам движения сложно подыскивать работу – не все предприятия откликаются на их предложения]. В течение 2015 года представители регионального отделения РСО принимали активное участие в мероприятиях республиканского, окружного и всероссийского уровня». Данные за 2016 год разработчики законопроекта не представили.

В 2017 году движению студотрядов Коми исполнится 50 лет. Поэтому по итогам слета в 2015 году делегаты вышли с предложением принять на региональном уровне закон о поддержке движения отрядов с выделением финансирования.

В проекте закона определяется правовая основа господдержки студотрядов, полномочия органов власти, формы господдержки и виды отрядов.

Так, названы восемь видов студотрядов: педагогический, строительный, проводников пассажирских вагонов, охраны общественного порядка, спасателей, сельскохозяйственный, сервисный отряд и «иные виды студотрядов, не запрещенные законодательством России». Все они смогут иметь свою символику (флаг, гимн, эмблему, нашивки, форму, наименование) и использовать ее в том числе на официальных и торжественных мероприятиях.

Финансовую составляющую поддержки планируют включить в подпрограмму «Молодежь Коми» (госпрограмма «Развитие образования»). На 2017-2018 годы предлагается предусмотреть по 200 тысяч рублей. На что именно будут тратиться эти деньги и по какому принципу распределяться, ни в законе, ни в пояснительной записке не говорится.

Фото предоставлено пресс-службой УГТУ

Елена Кабакова
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
молодежьобразованиетрудстудотрядыстуденты
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