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Понедельник, 30 января 2017, 09:49
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09:49
Россельхозбанк в Коми предложил памятные монеты для родившихся под знаком Водолея со скидкой

Акция действует до 3 февраля.

Клиенты Россельхозбанка могут получить скидку в 10 процентов на монеты «Водолей-14» (Габон) номиналом 1000 и 2000 FRA CFA. Специальное предложение действует до 3 февраля, сообщает пресс-служба кредитного учреждения. Памятные монеты станут одновременно ценным и оригинальным подарком для друзей и близких, родившихся под знаком Водолея.

Наряду с монетами серии «Знаки «Зодиака» в ассортименте филиала Россельхозбанка представлены серебряные памятные монеты «Материнская любовь» (Тувалу) и «Народные промыслы» (Токелау), а также инвестиционные золотые и серебряные монеты «Георгий Победоносец» и «Славянка».

Получить информацию о котировках и наличии монет можно в офисах Коми регионального филиала банка в Сыктывкаре, Ухте, Емве, Корткеросе и Айкино и на официальном сайте Россельхозбанка www.rshb.ru.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото пресс-службы Россельхозбанка

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкарУхтаЕмваКорткеросАйкино
Общество
Социум
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Как и 30 лет назад, сыктывкарский лед принес удачу нашей сборной. Я поздравляю Россию с заслуженной победой! Это были захватывающие, яркие и интересные игры, полные спортивного азарта и накала страстей. Все команды сражались достойно, продемонстрировали борцовские качества и командный дух.
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