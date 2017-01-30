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Понедельник, 30 января 2017, 16:31
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16:31
Самая дорогая квартира в Сыктывкаре продается за 14 миллионов рублей

«КомиОнлайн» сделал подборку предложений с наиболее высокой рыночной ценой.

Самое дорогое встретившееся предложение о продаже квартиры — 140-метровые трехкомнатные апартаменты в центре города на Первомайской, 147. Как говорится в объявлении, в ней сделан дизайнерский ремонт, не требующий вложений. Недвижимость отдают вместе со встроенной мебелью, техникой и даже шторами. В квартире два санузла (душ-кабина и электросауна – в одном, ванна – во втором), есть большая гардеробная и дровяной камин.

Если сравнивать цены с февралем 2014 года, то цены на «элитное жилье» снизились: тогда самое дорогое предложение достигало 18 миллионов рублей.

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Второе место разделили квартира на Кутузова, 19 и таунхаус на Тентюковской, 267. Стоимость первой достигла 12,1 миллиона рублей. Подробного описания предлагаемой недвижимости нет. Ясно только, что общая площадь трехкомнатной квартиры – 116 «квадратов», в ней есть два санузла, сделан ремонт.

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Трехуровневый четырехкомнатный таунхаус на 202 квадратных метра продают за 12 миллионов ровно. В описании говорится, что в нем четыре комнаты, гараж с ямой для осмотра и ремонта автомобиля и крытая парковка.

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Третье место также разделили две квартиры: на Ленина, 24 и на Коммунистической, 7. Первая – это четырехкомнатная квартира (126 квадратных метров), в которой, если верить объявлению, был проведен дизайнерский ремонт с отделкой из натуральных материалов. В квартире разместились большая кухня-столовая (35 «квадратов»), два санузла, меблированная хозяйственная комната. Она стоит 9,9 миллиона.

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Такой же ценник стоит на «трешку» на Коммунистической, 7 (120 квадратных метров). Квартира находится в 10-этажном кирпичном доме повышенной комфортности: широкие лестничные марши, четыре квартиры на этаже, отличная звукоизоляция, колясочная под ключом, закрытый двор с детской площадкой. В квартире кухня-гостиная, три изолированные комнаты, два санузла.

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Фото с сайта 167000.ru

Елена Кабакова
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
недвижимостьжильеквартираценыобъявленияремонтинтерьер
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Комментарии

Покупатель
30.01.2017 - 17:14
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Вчера себе купил.

Горожанин
30.01.2017 - 19:37
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«КомиОнлайн» сделал подборку предложений с наиболее высокой рыночной ценой.

И кому нужна Ваша выборка?????

«КомиОнлайн»
30.01.2017 - 19:43
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Читателю.

Бездушный
30.01.2017 - 19:52
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Страшненькие какие-то все. Не умеют у нас в сыке делать красивый ремонт. Не умеют.

Женя
30.01.2017 - 19:56
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Дизайнерский ремонт, а ревизионные лючки в санузле не скрытого монтажа, а колхозные пластиковые!!

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Женя:
Дизайнерский ремонт, а ревизионные лючки в санузле не скрытого монтажа, а колхозные пластиковые!!
30.01.2017 - 19:56
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Бездушный:
Страшненькие какие-то все. Не умеют у нас в сыке делать красивый ремонт. Не умеют.
30.01.2017 - 19:52
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