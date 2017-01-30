Самая дорогая квартира в Сыктывкаре продается за 14 миллионов рублей

Самое дорогое встретившееся предложение о продаже квартиры — 140-метровые трехкомнатные апартаменты в центре города на Первомайской, 147. Как говорится в объявлении, в ней сделан дизайнерский ремонт, не требующий вложений. Недвижимость отдают вместе со встроенной мебелью, техникой и даже шторами. В квартире два санузла (душ-кабина и электросауна – в одном, ванна – во втором), есть большая гардеробная и дровяной камин.

Если сравнивать цены с февралем 2014 года, то цены на «элитное жилье» снизились: тогда самое дорогое предложение достигало 18 миллионов рублей.

Второе место разделили квартира на Кутузова, 19 и таунхаус на Тентюковской, 267. Стоимость первой достигла 12,1 миллиона рублей. Подробного описания предлагаемой недвижимости нет. Ясно только, что общая площадь трехкомнатной квартиры – 116 «квадратов», в ней есть два санузла, сделан ремонт.

Трехуровневый четырехкомнатный таунхаус на 202 квадратных метра продают за 12 миллионов ровно. В описании говорится, что в нем четыре комнаты, гараж с ямой для осмотра и ремонта автомобиля и крытая парковка.

Третье место также разделили две квартиры: на Ленина, 24 и на Коммунистической, 7. Первая – это четырехкомнатная квартира (126 квадратных метров), в которой, если верить объявлению, был проведен дизайнерский ремонт с отделкой из натуральных материалов. В квартире разместились большая кухня-столовая (35 «квадратов»), два санузла, меблированная хозяйственная комната. Она стоит 9,9 миллиона.

Такой же ценник стоит на «трешку» на Коммунистической, 7 (120 квадратных метров). Квартира находится в 10-этажном кирпичном доме повышенной комфортности: широкие лестничные марши, четыре квартиры на этаже, отличная звукоизоляция, колясочная под ключом, закрытый двор с детской площадкой. В квартире кухня-гостиная, три изолированные комнаты, два санузла.

Фото с сайта 167000.ru