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Вторник, 31 января 2017, 16:49
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16:49
Сетевые ретейлеры и супермаркеты в Коми отнимают покупателей у индивидуальных торговцев

В 2016 году население оставило в магазинах на 6 миллиардов рублей меньше.

Оборот розничной торговли в прошлом году, по оценке, составил 153 миллиарда, сократившись по сравнению с 2015 годом в сопоставимых ценах на 10 процентов.

Как рассказала на пресс-конференции 31 января руководитель Комистата Марина Кудинова, значительное сокращение продаж отмечено в секторе продуктов питания, напитков и табачных изделий – на 13,5 процента. Оборот непродовольственных товаров снизился на 6,2 процента. Годом ранее было по-другому: оборот пищевых продуктов сократился на 7,4 процента, промышленных товаров – на 18,1 процента. Кроме того, уменьшились продажи алкогольной продукции – на 3,7 процента как в натуральном выражении, так и в пересчете на 100-процентный спирт.

В Коми продолжается перераспределение потребительских потоков – экспансия торговых сетей приводит к вытеснению с рынка мелких игроков. Если в 2013 году на долю сетевых форматов приходилось 20 процентов общего объема продаж, то в 2015 году этот показатель увеличился до 25 процентов, а к началу 2017 года – до 27 процентов. По словам М.Кудиновой, в торговой сфере остается все меньше индивидуальных предпринимателей.

При этом сетевая торговля показывает рост, в основном за счет продажи продуктов питания.

Фото Антонины Лапуньковой

Игорь Соколов
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КомиСыктывкар
Бизнес
Делу время
торговляпродажипредприниматели торговые сетипокупатели
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