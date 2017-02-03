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Пятница, 03 февраля 2017, 15:32
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15:32
После ссоры с работавшей на почте подругой житель Татарстана украл пенсии удорчан

Часть похищенного он принес сожительнице.

Удорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении О.Байгарова. Он признан виновным в совершении кражи с незаконным проникновением в помещение, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

По версии следствия, житель Татарстана О.Байгаров после отбытия наказания в виде лишения свободы в поселке Едва остался там проживать. В октябре 2016 года он поругался со своей знакомой – работницей почтового отделения поселка. Зная, что накануне на почту поступили денежные средства для выплаты пенсий, О.Байгаров взломал двери в почтовое отделение, открыл сейф, ключ от которого лежал в известном ему месте, и похитил 212 тысяч рублей. Часть украденного он отдал сожительнице, после чего попытался уехать из Едвы, однако был задержан сотрудниками полиции.

Вину в содеянном О.Байгаров признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде одного года четырех месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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КомиУдорский районТатарстан
Криминал
Пресс-релизы
почтапенсиикражаприговор
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Последние комментарии

Xaker:
Обнаглевшие сотовые компании ставят свои антенны на жилые дома без согласия жильцов, тем самым облучая их. Бороться с ними нужно только отказом от использования их услуг, поэтому призываю всех отключаться от этой сотовой заразы и не кормить их больше.
03.02.2017 - 15:13
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Дима:
уже 49%
03.02.2017 - 14:24
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Вася:
Ставки у сбера по кредитам просто зашкаливают! Зато ставки по вкладам самые низкие. Посмотрите официальные зарплаты Грефа и его приближённых, все станет ясно. А это частный банк 51% гос-ва.
03.02.2017 - 13:05
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Дима:
Хм.. Сбербанк - это региональное отделение Центробанка ??? Скорее всего эти пикетчики конкуренты сбера))
03.02.2017 - 12:19
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Filippovich:
Кстати! Госдума и др. органы власти сейчас получают ок. 500 тыс. руб. в месяц! Кроме того, ещё и спецстоловые, спецмедицина, льготы и пр. А теперь посчитайте - какая пенсия у них. Т.к. пенсия для них рассчитывается в 75% от заработка, то с каждых 100 тыс = 75 тыс.
03.02.2017 - 12:05
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