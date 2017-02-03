После ссоры с работавшей на почте подругой житель Татарстана украл пенсии удорчан

Удорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении О.Байгарова. Он признан виновным в совершении кражи с незаконным проникновением в помещение, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

По версии следствия, житель Татарстана О.Байгаров после отбытия наказания в виде лишения свободы в поселке Едва остался там проживать. В октябре 2016 года он поругался со своей знакомой – работницей почтового отделения поселка. Зная, что накануне на почту поступили денежные средства для выплаты пенсий, О.Байгаров взломал двери в почтовое отделение, открыл сейф, ключ от которого лежал в известном ему месте, и похитил 212 тысяч рублей. Часть украденного он отдал сожительнице, после чего попытался уехать из Едвы, однако был задержан сотрудниками полиции.

Вину в содеянном О.Байгаров признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде одного года четырех месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.

Фото Владилена Олофинского