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15:32 После ссоры с работавшей на почте подругой житель Татарстана украл пенсии удорчан
Часть похищенного он принес сожительнице.
Удорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении О.Байгарова. Он признан виновным в совершении кражи с незаконным проникновением в помещение, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.
По версии следствия, житель Татарстана О.Байгаров после отбытия наказания в виде лишения свободы в поселке Едва остался там проживать. В октябре 2016 года он поругался со своей знакомой – работницей почтового отделения поселка. Зная, что накануне на почту поступили денежные средства для выплаты пенсий, О.Байгаров взломал двери в почтовое отделение, открыл сейф, ключ от которого лежал в известном ему месте, и похитил 212 тысяч рублей. Часть украденного он отдал сожительнице, после чего попытался уехать из Едвы, однако был задержан сотрудниками полиции.
Вину в содеянном О.Байгаров признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде одного года четырех месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.
Фото Владилена Олофинского
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