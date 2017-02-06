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Понедельник, 06 февраля 2017, 13:30
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13:30
Во время пожара в деревянном доме погибли два жителя Усть-Вымского района

Трагедия случилась утром 6 февраля в поселке Донаель.

По сообщению пресс-службы главного управления МЧС по Коми, в 08:30 в пожарно-спасательную службу Усть-Вымского района поступила информация о пожаре в одноэтажном деревянном доме по улице Северная в поселке Донаель. К тушению приступили уже через 10 минут. В 09:35 пожар локализован на площади 10 квадратных метров. Полная ликвидация объявлена в 09:42. На месте тушения обнаружены тела мужчины 1958 и женщины 1968 годов рождения. Предварительная причина случившегося – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

Таким образом, по имеющейся в СМИ информации, в общей сложности с начала года в Коми на пожарах уже погибло 15 человек.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Коми

«КомиОнлайн»
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КомиУсть-Вымский районДонаель
Происшествия
Социум
Пожарпогибшие
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