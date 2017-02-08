К 100-летию Коми займутся питанием, архитектурой, туризмом и инновациями

В конце октября 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия образования Республики Коми в 2021 году. После этого в регионе приступили к подготовке концепции празднования юбилея.

Уже в ноябре республиканский штаб ОНФ внес в проект документа первые предложения, они касались сохранения исторического облика и благоустройства столицы Коми. «Облик исторического центра в Сыктывкаре имеет депрессивный, запущенный вид, что никак не соответствует целям создания среды социально-экономического благополучия для горожан и для города», – заявила тогда член региональной рабочей группы ОНФ Татьяна Нишанбаева. Министерство культуры, туризма и архивного дела взяло предложения общественников в работу.

Что еще включено в проект концепции, пока неизвестно – о документе сообщают в общих чертах. Как сообщает пресс-служба главы Коми, проект концепции еще находится в работе. «В ходе подготовки к 100-летию образования Коми предполагается консолидировать имеющиеся ресурсы и активизировать работу по привлечению дополнительных инвестиций, направив их на сохранения и преумножение человеческого и социально-экономического капитала, устойчивое развитие всех сфер жизнедеятельности и сохранение культурно-исторического наследия региона для будущих поколений», – говорится в опубликованном 7 февраля релизе.

Как уточняется, в числе важнейших задач названы: повышение качества жизни населения, развитие социальной инфраструктуры, создание условий для обеспечения продуктовой безопасности жителей региона, повышение инвестиционной привлекательности республики, создание условий для развития производственного потенциала муниципалитетов, развитие новых отраслей.

К участию в подготовке к 100-летнему юбилею будут приглашены предприятия, бизнес-структуры различного уровня, общественные организации и объединения, а также активные жители региона. С учетом данных предложений планируется разработать дорожные карты проектов.

Глава Коми Сергей Гапликов поручил правительству региона подготовить портфель соответствующих проектов и комплексный план по их реализации, которые затем будут переданы на утверждение в организационный комитет по подготовке и празднованию 100-летия республики под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Козака.

Тем не менее об одном проекте уже известно: в министерстве культуры, туризма и архивного дела «КомиОнлайну» сообщили, что к 100-летию региона собираются создать деревню по типу музея под открытым небом в финно-угорском этнопарке в селе Ыб.

Фото Владилена Олофинского