КомиОнлайн

Новости

Среда, 08 февраля 2017, 10:54
  • 98
  • 0
  • 1

10:54
К 100-летию Коми займутся питанием, архитектурой, туризмом и инновациями

В республике завершается работа над концепцией подготовки к вековому юбилею региона.

В конце октября 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия образования Республики Коми в 2021 году. После этого в регионе приступили к подготовке концепции празднования юбилея.

Уже в ноябре республиканский штаб ОНФ внес в проект документа первые предложения, они касались сохранения исторического облика и благоустройства столицы Коми. «Облик исторического центра в Сыктывкаре имеет депрессивный, запущенный вид, что никак не соответствует целям создания среды социально-экономического благополучия для горожан и для города», – заявила тогда член региональной рабочей группы ОНФ Татьяна Нишанбаева. Министерство культуры, туризма и архивного дела взяло предложения общественников в работу.

Что еще включено в проект концепции, пока неизвестно – о документе сообщают в общих чертах. Как сообщает пресс-служба главы Коми, проект концепции еще находится в работе. «В ходе подготовки к 100-летию образования Коми предполагается консолидировать имеющиеся ресурсы и активизировать работу по привлечению дополнительных инвестиций, направив их на сохранения и преумножение человеческого и социально-экономического капитала, устойчивое развитие всех сфер жизнедеятельности и сохранение культурно-исторического наследия региона для будущих поколений», – говорится в опубликованном 7 февраля релизе.

Как уточняется, в числе важнейших задач названы: повышение качества жизни населения, развитие социальной инфраструктуры, создание условий для обеспечения продуктовой безопасности жителей региона, повышение инвестиционной привлекательности республики, создание условий для развития производственного потенциала муниципалитетов, развитие новых отраслей.

К участию в подготовке к 100-летнему юбилею будут приглашены предприятия, бизнес-структуры различного уровня, общественные организации и объединения, а также активные жители региона. С учетом данных предложений планируется разработать дорожные карты проектов.

Глава Коми Сергей Гапликов поручил правительству региона подготовить портфель соответствующих проектов и комплексный план по их реализации, которые затем будут переданы на утверждение в организационный комитет по подготовке и празднованию 100-летия республики под руководством заместителя председателя правительства России Дмитрия Козака.

Тем не менее об одном проекте уже известно: в министерстве культуры, туризма и архивного дела «КомиОнлайну» сообщили, что к 100-летию региона собираются создать деревню по типу музея под открытым небом в финно-угорском этнопарке в селе Ыб.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
Общество
Социум
100-летие Комипраздникконцепция
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Поиск работы

Менеджер по продажам
Связной (Сыктывкар)
от 34100 RUR

Бухгалтер по учету затрат
МАГНИТ, Розничная сеть (Сыктывкар)
от 26000 до 32000 RUR

Администратор региона
Деньга (Сыктывкар)
от 23000 до 30000 RUR

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
Февраль 2017
 
Реклама

Последние комментарии

1111:
Не готовы, пусть сначала подготовятся и строят как положено.
08.02.2017 - 08:54
Перейти к новости
тор:
обоснуй
07.02.2017 - 22:41
Перейти к новости
Так:
Без работных больше чем пишут. Ещё их сколько не зарегистрированых. Много заводов закрывают и производств. "Браво гапликов, браво"
07.02.2017 - 21:54
Перейти к новости
инфа:
Убитый в Коми подросток будет похоронен в родном поселке
07.02.2017 - 21:32
Перейти к новости
иван:
вы видите в жельцах домов наживу у вас уже мозги высохли упровленцы хреновы с какого перепугу жильцы вам должны плотить 1.5 в чём они виноваты вы уроды решили вайну устроить вы её получите со всеми вытекающими последствиями
07.02.2017 - 20:45
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика