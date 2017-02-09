Сыктывкарцы чаще других страдают в Коми от шумных соседей

В середине 2014 года из-за изменений федерального законодательства полицейские лишились полномочий по составлению протоколов за нарушения, предусмотренные региональным законодательством. Чтобы исправить ситуацию, в Коми в 2015 году появились административные комиссии, но их работа оказалась малоэффективной: в некоторых муниципалитетах за год не было рассмотрено ни одного дела. Причина – правовой нигилизм, боязнь совершить ошибку, отсутствие опыта и нехватка юристов. Тогда глава республики внес в Госсовет законопроект, который перекладывал ответственность по рассмотрению дел о нарушении «закона о тишине» с административных комиссий на мировых судей и одновременно обязывал должностных лиц органов местного самоуправления составлять протоколы за нарушения. В таком виде его и приняли. В силу закон вступил с 1 января 2016 года. Схема стала такой: гражданин звонит в полицию, которая разбирается в ситуации, после чего все материалы отправляет в муниципалитет, где должностное лицо готовит протокол и отправляет его мировому судье.

Первое решение по закону о тишине в Сыктывкаре было вынесено лишь в апреле. В июне стало понятно, что нарушителей чаще предупреждают, чем штрафуют. А многие вообще избегают какого-либо наказания. Полиция изъявила готовность взять на себя составление протоколов за нарушение тишины.

В октябре 2016 года Государственный Совет Коми принял новый закон об обеспечении тишины и покоя граждан. Он начал действовать в середине ноября.

Как сообщил во время прямой линии в общественной приемной главы Коми 8 февраля начальник отделения по взаимодействию с органами исполнительной власти регионального МВД Юрий Карабут, в прошлом году в республике составили более 10 тысяч административных материалов по фактам нарушения закона о тишине. На основе около половины из них составили протоколы. При этом Инта является одним из самых тихих муниципалитетов вместе с Усинском и Койгородским районом. Там приняли около 400 обращений, суд рассмотрел 160 материалов и признал людей виновными. Сыктывкар – лидер по этому показателю. Там зарегистрировали четыре тысячи обращений. В 2017 году полиция в республике обработала 760 обращений по фактам нарушения тишины.

О проблемах по этой теме рассказали позвонившие в приемную жители региона. Одна сыктывкарка сообщила, что соседи, с которыми у нее неприятельские отношения, без повода регулярно жалуются в полицию на шум с ее стороны. Потом, чтобы доказывать безосновательность претензий, приходится тратить время и нервы. «Мы терпели, а сегодня с вступлением нового закона появились новые проблемы. В законе должны быть прописан нормы, потому что все, что там есть, очень субъективно. Шум там должен быть классифицирован. Давайте будем замерять децибелы, устанавливать записывающие устройства. Если человек слышит шум, может, у него в голове шумит? Это не повод вызывать полицию», – сказала женщина.

А жильцам дома №32 по улице Старовского третий год не дает покоя «безработный сын богатого папы». Он не переживает по поводу ответственности, готов платить штрафы и продолжать громко слушать музыку.

В поселке Выльгорте Сыктывдинского района шумный житель дома мешает соседям днем, когда нормы закона не действуют. В результате в это время не могут спать маленькие дети. Эксперты дали совет подружиться с «меломаном».

Жительница Вуктыла пожаловалась на «буйную соседку со второго этажа», которая является инвалидом-колясочником и в праздничные дни ругается в подъезде и проклинает людей. «Каждый раз мы вызываем участкового. Он приезжает, она не может дать показания, не понимает, кто перед ней находится. Объяснения потом дают ее родственники. Полицейские ничего не могут сделать. С администрации пришел ответ, что за время праздников на нее заводить административное дело не могут», – сообщила она.

Другая горожанка рассказала, что сосед сверлит по утрам и мешает спать. Но если сходу устраивать разбирательства, то утро будет полностью испорчено. «Мало того, что в выходной день меня будит дрель, так ко мне еще и участковый придет. Я по опыту знаю, что, сообщив о каком-либо правонарушении, я себе же усложняю жизнь, потому что больше разборок идет со мной. А итоги незначительные. Может, есть смысл использовать запись телефонного разговора, и на основании этого проводить проверочные мероприятия?» – задалась она вопросом.

Женщине посоветовали сообщать о правонарушении дежурному, чтобы ее не беспокоили в определенное время, а также попробовать решить проблему общественными способами. Например, распространить информацию о законе в подъезде или на уровне города собрать инициативы и озвучить их.

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