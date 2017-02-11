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Суббота, 11 февраля 2017, 20:39
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Под Сосногорском автомобиль насмерть сбил пешехода и скрылся

Водителя разыскивают.

ДТП произошло 11 февраля около 19:30 на восьмом километре трассы в объезд Сосногорска. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, неизвестный водитель сбил пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Пешеход скончался на месте происшествия.

В прошлом году в регионе произошло 1095 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1500 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2015 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на 18, а число погибших в них уменьшилось на 24 человека. Такая низкая цифра по погибшим в авариях достигнута в республике впервые за всю историю статистических наблюдений. Наибольшее количество происшествий произошло в субботу. Больше всего людей погибло во вторник. На дорогах региона погибают чаще в вечернее время после рабочего дня. Показатель по тяжести ДТП также сократился и составил 6,3 погибших на 100 пострадавших (7,6 в 2015 году).

Информация обновляется

Фото ГУ МЧС по Коми

«КомиОнлайн»
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Сосногорский район
Происшествия
Социум
ДТПпешеход
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Комментарии

санька
11.02.2017 - 20:43
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Госавтоинспекция разыскивает автомашину и водителя.

ГИБДД обращается ко всем, кому что-либо известно о машине с повреждениями, сообщить в полицию по телефону 02, либо дежурную часть Сосногорска +7(82149) 5-67-71, +7(82149) 5-09-25.

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