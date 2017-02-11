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Под Сосногорском автомобиль насмерть сбил пешехода и скрылся
Водителя разыскивают.
ДТП произошло 11 февраля около 19:30 на восьмом километре трассы в объезд Сосногорска. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, неизвестный водитель сбил пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Пешеход скончался на месте происшествия.
В прошлом году в регионе произошло 1095 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1500 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2015 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на 18, а число погибших в них уменьшилось на 24 человека. Такая низкая цифра по погибшим в авариях достигнута в республике впервые за всю историю статистических наблюдений. Наибольшее количество происшествий произошло в субботу. Больше всего людей погибло во вторник. На дорогах региона погибают чаще в вечернее время после рабочего дня. Показатель по тяжести ДТП также сократился и составил 6,3 погибших на 100 пострадавших (7,6 в 2015 году).
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Фото ГУ МЧС по Коми
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Госавтоинспекция разыскивает автомашину и водителя.
ГИБДД обращается ко всем, кому что-либо известно о машине с повреждениями, сообщить в полицию по телефону 02, либо дежурную часть Сосногорска +7(82149) 5-67-71, +7(82149) 5-09-25.
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