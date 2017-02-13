Российские мужчины не ждут от жен хозяйственности и верности

Верность партнера интересует семь процентов российских мужчин и женщин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Главными женскими достоинствами российские мужчины считают красоту (27 процентов), ум (17 процентов), искренность (15 процентов) и доброту (13 процентов), выяснили социологи.

Как показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 5-6 февраля среди 1200 респондентов, от слабого пола хозяйственности ждут только девять процентов и порядочности семь процентов респондентов.

В свою очередь опрошенные социологами женщины симпатизируют честным (23 процента), добрым (20 процентов), надежным (16 процентов) и порядочным (15 процентов) мужчинам. Шансы на успех также довольно высоки у мужественных (12 процентов), трудолюбивых, умных (по 11 процентов), заботливых (10 процентов).

«При этом есть «универсальные» ценности, которые значимы для представителей обоих полов примерно в равной степени. В частности, почти равны доли мужчин и женщин, называющих в числе наиболее значимых качеств верность (семь процентов среди мужчин и женщин) и понимание (шесть процентов и четыре процента)», - рассказали во ВЦИОМе.

Лучшим вариантом для поиска будущего супруга или супруги, по мнению 43 процентов россиян, является общий круг друзей. Каждый четвертый предпочел бы завести отношения в вузе или работе.

По данным опроса, большинство россиян знакомились со своими вторыми половинками именно в дружеской среде (37 процентов) или на работе/учебе (28 процентов).

В число идеальных мест для знакомства также входят клубы по интересам, курсы, секции (18 процентов), концерты и спектакли (16 процентов). Однако на практике в этих местах пары знакомились существенно реже: лишь четыре процента на курсах и секциях, один процент - в театрах и филармониях. Еще девять процентов россиян встретили свою любовь просто на улице.

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