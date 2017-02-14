Сыктывкарская полиция предложила платить дружинникам за смены

Сейчас на улицы столицы Коми на дежурство выходит по пять добровольцев.

На заседании совета города 14 февраля руководитель управления МВД по Сыктывкару Александр Спиридонов рассказал, что еженедельно по пятницам и субботам совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы на рейды по городу выходят по пять членов народных дружинников.

За год дружинники зафиксировали 716 административных правонарушений и задержали 543 правонарушителя.

«Для Сыктывкара пять человек – крайне недостаточно. Поэтому я хотел бы обратить внимание депутатов на опыт Ухты и Сосногорска, где администрации предусмотрели материальную поддержку дружинников. В Сосногорске, например, за 12-часовое дежурство сумма материального стимулирования может достигать 1300 рублей, - сказал А.Спиридонов. – Полагаю, что подобный подход к стимулированию народных дружинников наиболее эффективен и предлагаю рассмотреть его использование в Сыктывкаре».

Председатель совета города Валерий Козлов отметил, что когда депутаты будут рассматривать внесение изменений в бюджет города на этот год, постараются предусмотреть средства на стимулирование дружины.

*** По последним данным, численность добровольной народной дружины Сыктывкара с учетом Эжвинского района составляет 71 человек из числа бывших сотрудников МВД, представителей казачества, студентов и рядовых граждан.

В бюджете Сыктывкара на 2017 на народных дружинников заложено 500 тысяч рублей (годом ранее на них выделяли 330 тысяч). Средства направят на страхование жизни и здоровья дружинников, приобретение нарукавных повязок, жилетов, служебных удостоверений, канцелярских товаров и иные цели.

Как сообщалось ранее, вопрос о возмещении расходов на оплату стоимости проезда членов дружины в общественном транспорте решен на республиканском уровне.

Также им компенсируют расходы по личному страхованию, ежегодно предоставляют путевку в республиканский госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий – по одному дружиннику от муниципалитета, премируют за участие в раскрытии особо важных дел и заключают договоры гражданско-правового характера с руководителями дружин. А в Ухте за час дежурства в будни народные охранники получают 46 рублей.

Фото Катерины Клепиковской