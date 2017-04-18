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Вторник, 18 апреля 2017, 10:01
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10:01
Субботник в столице Коми сдвинули на неделю

Из-за похолодания убирать город жителей позвали 29 апреля.

Как ранее сообщал «КомиОнлайн», в этом году в столице Коми анонсировали двойной субботник: сначала на очистку улиц должны были выйти 22 апреля, если что-то останется, повторить уборку 29-го. Однако в Сыктывкаре, как и по всей республике, установилась холодная погода и выпал снег, поэтому общегородскую уборку решили перенести на неделю позже. Насчет второго субботника в пресс-релизе администрации города ничего не указано.

Администрация Сыктывкара призывает всех горожан, представителей бюджетных, коммерческих, торговых организаций, промышленных предприятий, садоводческих, огороднических, дачных объединений, гаражно-строительных кооперативов присоединиться к общегородской акции по очистке города и убрать от накопившегося за зиму мусора подведомственные и закрепленные территории, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Учреждения и организации, не имеющие собственного инвентаря, могут обратиться в управляющие и обслуживающие организации, которые предоставят лопаты и грабли на период проведения субботника. По традиции в мэрии организуют выдачу талонов на бесплатный провоз на полигон ТБО собранного мусора.

** В 2016 году, несмотря на неблагоприятные прогнозы, субботник назначили на 23 апреля, а 6 мая в Коми был объявлен День чистоты. В 2015 году общегородской субботник намеревались провести 25 апреля, но из-за непогоды его перенесли на 1 мая. Точно также произошло и в 2014 году – субботник хотели провести 26 апреля, но перенесли его на первый майский день.

Фото пресс-службы Минздрава Коми

«КомиОнлайн»
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Социум
субботникуборкаМусортруд
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