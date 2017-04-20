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Четверг, 20 апреля 2017, 16:29
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16:29
В Коми снова зафиксирована естественная убыль населения

Снизилась рождаемость как в городах, так и в сельской местности.

По данным Комистата, в январе и феврале этого года численность населения республики уменьшилась на 1,3 тысячи человек. На начало марта в регионе проживало 849,3 тысячи человек.

Основная причина сокращения – миграционный отток. За два месяца из республики уехало 2694 человека, а прибыло лишь 1685. За границу переселилось 146 человек, приехало из-за рубежа 90 (в основном миграционный обмен был с Украиной и Азербайджаном). Таким образом, миграционный отток составил 1065 человек.

Ситуацию усугубила естественная убыль, то есть превышение числа умерших над числом родившихся. За январь-февраль в Коми родилось 1623 ребенка, а умерло 1835 человек. То есть естественная убыль составила 212 человек. Такая тенденция характерна как для городской (минус 25 человек), так и для сельской (минус 187 человек) местности.

В структуре причин смерти населения республики преобладали патологии органов кровообращения (48 процентов всех смертей), новообразования (16 процентов) и внешние причины смерти: отравления алкоголем, ДТП, самоубийства, убийства (11 процентов).

Еще одна демографическая тенденция – рост количества браков и разводов. За два месяца семейные отношения оформили 677 пар (на 40 больше), а вот случаев расторжения брака зафиксировано 750 – на 93 больше, чем за тот же период прошлого года. Комистат уточняет, что количество случаев расторжения брака не равно числу разводов, так как иногда один развод оформляется дважды.

*** Естественный прирост населения в Коми в годовом исчислении наблюдался с середины 2011 года. Однако в январе 2015-го эта тенденция была прервана: была зафиксирована естественная убыль. Но по итогам года число родившихся все же превысило число умерших. Ситуация повторилась и в 2016 году.

Фото с сайта pixabay.com

Игорь Соколов
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
населениеДемографиямиграциябракиразводы
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