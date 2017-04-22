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08:48 Коми на всероссийском киберчемпионате представят пенсионеры из Объячево и Емвы
В финал республиканского турнира из 43 участников пробилось только 6.
Как сообщает министерство труда, занятости и социальной защиты Коми, с 3 по 20 апреля шестеро пенсионеров, которые вышли в финал республиканского чемпионата по компьютерному многоборью, участвовали в оздоровительном заезде в социально-оздоровительном центре «Максаковка». Наряду с отдыхом и укреплением здоровья, они состязались за звание лучшего в использовании современных компьютерных технологий.
«Каждый из них с успехом преодолел интерактивный отборочный тур, каждый получил в награду призовой сертификат на услуги в социально-оздоровительном центре «Максаковка», а также шанс представлять нашу республику в Санкт-Петербурге на турнире всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров», – рассказали в Минтруде.
Татьяна Костромина из Объячево и Александр Люосев из емвы стали чемпионами, победив в финале четырех соперников – ижемку Валентину Липовскую, Сергея Изъюрова из Корткероса, сыктывкарца Святослава Павловского и Татьяну Ходареву из Сосногорска.
Во время финальных состязаний организаторы, кроме конкурсных заданий, подготовили для финалистов информационную программу о возможностях использования Интернета.
«Финалистам рассказали, как безопасно пользоваться банковскими картами в интернете, о доступе к информации о социальной защите пожилых граждан. Чрезвычайно злободневным было общение с сотрудником уголовного розыска МВД по Коми. Он рассказал пенсионерам, как не попадаться на уловки телефонных и кибержуликов. Очень актуальными были сведения о том, как получить государственные услуги в электронном виде через портал госуслуг. Эту тему можно назвать самой полезной для конкурсантов, ведь все они зарегистрированы на этом портале – таким было одно из обязательных требований турнира. Всю эту информацию в доступной форме представляли профильные специалисты. Надеемся, что полученные сведения помогут участникам в жизни, а чемпионам – еще и на турнире в Санкт-Петербурге», – добавили в министерстве.
Для финалистов «Ростелеком» передал обучающее пособие «Азбука интернета», разработанное совместно с Пенсионным фондом. Целью сотрудничества компании и ведомства является облегчение доступа пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через интернет и повышению качества жизни посредством обучения компьютерной грамотности и работе в Сети. Обучающий портал находится по адресу www.azbukainterneta.ru.
Кроме того, перед пенсионерами выступил специалист «Ростелекома», который рассказал о принципах работы в интернете, о возможностях и опасностях, которые таит в себе Всемирная паутина. Впрочем, особый интерес вызвала тема о том, как защитить детей от этих опасностей. Специалист отдела маркетинга Вячеслав Тюкавин познакомил слушателей с услугой «Родительский контроль Safe Kids» – это программный продукт, позволяющий обеспечить контроль за поведением ребенка в интернете. Он помогает защищать детей от поиска неподходящих сайтов и информации, регулирует использование программ на компьютере и мобильных устройствах, уведомляет родителей о подозрительной активности рядом с ребенком в интернете, предоставляет подробные отчеты о действиях ребенка в интернете, позволяет контролировать, где находится ребенок, и устанавливать для него безопасный периметр, собирает статистику о звонках и sms ребенка, отображает посты с упоминанием ребенка и изменения в списке друзей на Facebook или «ВКонтакте».
*** Республиканский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров стартовал 22 февраля. Организаторы – министерство труда, занятости и социальной защиты Коми и региональный центр развития социальных технологий. В республиканском этапе чемпионата приняли участия 43 пенсионера из 17 муниципалитетов.
В Коми обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности проводится с 2011 года. В муниципальных образованиях курсы для пенсионеров проводят учреждениях образования, культуры и социальной защиты населения. В учреждениях соцзащиты с 2011 года основам пользования компьютерной техникой обучились более 2 тысяч пожилых жителей Коми.
Фото с сайта firestock.ru
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