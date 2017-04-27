В Ухте экскаватор раскопал захоронение с человеческими останками

Информация об обнаружении человеческих останков в местечке Заболотном в Ухте поступила 26 апреля. Экскаваторщик выполнял земляные работы в 500 метрах от трассы у линии электропередачи и наткнулся на кости. Как сообщили «КомиОнлайну» в ухтинском отделе следственного управления СК по Коми, по факту случившегося проводится проверка. Фрагменты тел двух человек отправили на экспертизу, которая установит давность смерти. По предварительным данным, она составляет не менее 30 лет. Следователи выясняют обстоятельства.

Недалеко от места находки расположен памятник узникам сталинских репрессий, который установили при въезде в Ухту на трассе Ухта - Сыктывкар в 1991 году. На этом месте в годы репрессий находилось здание следственного изолятора (тюрьма №2) оперативно-чекистского отдела ухтинских лагерей и захоронения расстрелянных заключенных. На бетонную стелу прикреплена металлическая плита с текстом: «Безвинно убиенным в годы политических репрессий. Прохожий, поклонись тем, чей прах покоится в этой земле».

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