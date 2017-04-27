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18:17 В Ухте экскаватор раскопал захоронение с человеческими останками
Кости случайно извлекли на поверхность.
Информация об обнаружении человеческих останков в местечке Заболотном в Ухте поступила 26 апреля. Экскаваторщик выполнял земляные работы в 500 метрах от трассы у линии электропередачи и наткнулся на кости. Как сообщили «КомиОнлайну» в ухтинском отделе следственного управления СК по Коми, по факту случившегося проводится проверка. Фрагменты тел двух человек отправили на экспертизу, которая установит давность смерти. По предварительным данным, она составляет не менее 30 лет. Следователи выясняют обстоятельства.
Недалеко от места находки расположен памятник узникам сталинских репрессий, который установили при въезде в Ухту на трассе Ухта - Сыктывкар в 1991 году. На этом месте в годы репрессий находилось здание следственного изолятора (тюрьма №2) оперативно-чекистского отдела ухтинских лагерей и захоронения расстрелянных заключенных. На бетонную стелу прикреплена металлическая плита с текстом: «Безвинно убиенным в годы политических репрессий. Прохожий, поклонись тем, чей прах покоится в этой земле».
Фото с сайта pixabay.com
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Комментарии
В Ухте при земляных работах в местечке Заболотное обнаружено массовое захоронение, предположительно, времен ГУЛАГа. Экскаваторщик, разрывая землю около линии электропередач, обнаружил траншею, в которой находились мумифицированные человеческие останки. Сколько именно людей здесь было захоронено, достоверно неизвестно. Но судя по тому, что кости, черепа и фрагменты одежды, похожей на гимнастерку, лежат прямо на поверхности земли – похороненных было немало. Во времена ГУЛАГа в местечке Заболотное располагалась тюрьма, историкам известны случаи массовых расстрелов заключенных. Хоронили убитых в общих ямах и в траншеях. Не исключено, что на одно из таких захоронений и наткнулся экскаваторщик.
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