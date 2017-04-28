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16:51 Самолет Ту-204 совершил вынужденную посадку в аэропорту Сыктывкара
Грузовой борт летел из Норильска в Москву.
Как сообщили «КомиОнлайну» в аэропорту Сыктывкара, летевший по маршруту Норильск — Москва самолет Ту-204 с эмблемой «Почты России» совершил вынужденную посадку днем 28 апреля. Воздушное судно авиационной компании «Авиастар-Ту», которая специализируется на грузовых перевозках, благополучно приземлилось. По предварительным данным, пострадавших нет.
Создана специальная комиссия, которая выяснит обстоятельства инцидента и причину посадки.
*** Ту-204 — советский/российский среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработанный в конце 1980-х — начале 1990-х в ОКБ Туполева для замены на авиалиниях пассажирского самолета Ту-154.
На основе базового варианта Ту-204 создано около 20 модификаций, отличающихся назначением, летно-техническими характеристиками, типом двигателей и составом бортового оборудования. В семейство самолетов Ту-204/214 входят пассажирские, грузовые, специальные и VIP-модификации.
Фото Федора Борисова / Transport-photo.com
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Кто-то как обычно вовремя не дождется письма или посылки)))
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