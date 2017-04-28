Самолет Ту-204 совершил вынужденную посадку в аэропорту Сыктывкара

Грузовой борт летел из Норильска в Москву.

Как сообщили «КомиОнлайну» в аэропорту Сыктывкара, летевший по маршруту Норильск — Москва самолет Ту-204 с эмблемой «Почты России» совершил вынужденную посадку днем 28 апреля. Воздушное судно авиационной компании «Авиастар-Ту», которая специализируется на грузовых перевозках, благополучно приземлилось. По предварительным данным, пострадавших нет.

Создана специальная комиссия, которая выяснит обстоятельства инцидента и причину посадки.

*** Ту-204 — советский/российский среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработанный в конце 1980-х — начале 1990-х в ОКБ Туполева для замены на авиалиниях пассажирского самолета Ту-154.

На основе базового варианта Ту-204 создано около 20 модификаций, отличающихся назначением, летно-техническими характеристиками, типом двигателей и составом бортового оборудования. В семейство самолетов Ту-204/214 входят пассажирские, грузовые, специальные и VIP-модификации.

Фото Федора Борисова / Transport-photo.com