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Пятница, 28 апреля 2017, 16:51
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16:51
Самолет Ту-204 совершил вынужденную посадку в аэропорту Сыктывкара

Грузовой борт летел из Норильска в Москву.

Как сообщили «КомиОнлайну» в аэропорту Сыктывкара, летевший по маршруту Норильск — Москва самолет Ту-204 с эмблемой «Почты России» совершил вынужденную посадку днем 28 апреля. Воздушное судно авиационной компании «Авиастар-Ту», которая специализируется на грузовых перевозках, благополучно приземлилось. По предварительным данным, пострадавших нет.

Создана специальная комиссия, которая выяснит обстоятельства инцидента и причину посадки.

*** Ту-204 — советский/российский среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработанный в конце 1980-х — начале 1990-х в ОКБ Туполева для замены на авиалиниях пассажирского самолета Ту-154.

На основе базового варианта Ту-204 создано около 20 модификаций, отличающихся назначением, летно-техническими характеристиками, типом двигателей и составом бортового оборудования. В семейство самолетов Ту-204/214 входят пассажирские, грузовые, специальные и VIP-модификации.

Фото Федора Борисова / Transport-photo.com

Владилен Олофинский
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Сыктывкар
Происшествия
Социум
Почта РоссииСамолетэкстренная посадка
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Комментарии

курьер
28.04.2017 - 18:07
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Кто-то как обычно вовремя не дождется письма или посылки)))

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