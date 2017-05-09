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Видеовзгляд

Вторник, 09 мая 2017, 23:35
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Видеовзгляд: салют под снегом на 72-летие Победы

Более 300 залпов завершили празднование 9 мая в Сыктывкаре.

 

Владилен Олофинский
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Сыктывкар
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салютДень Победыфейерверк
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Комментарии

ап
10.05.2017 - 00:03
+1
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1
-1
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Решили съездить салют посмотреть.. Так не то что погода , так и все улицы перекрыли... три круга навернули, чтоб найти хоть какой-то подъезд к запасному стадиону, так во дворах не разбериха... и уехали, так и не увидев его красоту...
Обидно.. если погоду не изменить, то хоть подъезд к запасному стадиону бы сделали.. Людям по слякоти так приятно добираться...

IJSA
10.05.2017 - 00:05
+1
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-1
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И так дорогме друзья, мне лично салют обсалютно не понравился, как будто со свадьбы остался . Сердечки,точки,каметы какие то. Либо фантазии не хватило ,либо так и есть... Очень жаль. Пиши свои отзыв о салюте в коментарии)

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