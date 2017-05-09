Вторник, 09 мая 2017, 23:35
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Видеовзгляд: салют под снегом на 72-летие Победы
Более 300 залпов завершили празднование 9 мая в Сыктывкаре.
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«КомиОнлайн»:
Интересно узнать, что вы считаете критикой, какую именно часть репортажа?
10.05.2017 - 09:20
Комментарии
Решили съездить салют посмотреть.. Так не то что погода , так и все улицы перекрыли... три круга навернули, чтоб найти хоть какой-то подъезд к запасному стадиону, так во дворах не разбериха... и уехали, так и не увидев его красоту...
Обидно.. если погоду не изменить, то хоть подъезд к запасному стадиону бы сделали.. Людям по слякоти так приятно добираться...
И так дорогме друзья, мне лично салют обсалютно не понравился, как будто со свадьбы остался . Сердечки,точки,каметы какие то. Либо фантазии не хватило ,либо так и есть... Очень жаль. Пиши свои отзыв о салюте в коментарии)
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