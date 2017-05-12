В Коми землевладельцев вновь ждут проверки на участках

За использование площадей не по назначению, мусор и сорняки на грядках положен штраф.

С началом полевого сезона специалисты отдела государственного земельного надзора управления Россельхознадзора по Коми возобновят плановые проверки в отношении физических лиц, имеющих в собственности земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.

Как показывает практика, основными нарушениями земельного законодательства являются: неиспользование земель, зарастание сорной и древесно-кустарниковой растительностью, захламление земель мусором и твердыми бытовыми отходами, а также нарушение плодородного слоя почвы. Как выяснилось, пользователи земель не знают, что законом для них установлены обязанности по охране земель, сохранению их плодородия. Многие собственники считают: моя земля, что хочу, то и делаю, – и недоумевают, за что их привлекают к административной ответственности, говорится в пресс-релизе ведомства.

Между тем по закону собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земель, обязаны использовать их по назначению и разрешенными способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, а также должны заботиться об охране земель, своевременно приступать к использованию участков, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв. При этом владельцы участков обязаны защищать сельскохозяйственные угодья от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, борщевиком, охранять участок от захламления и порчи.

Невыполнение данных требований грозит гражданам административным штрафом вплоть до изъятия земельного участка. Кроме того, каждый обязан устранить нарушения в срок, установленный предписанием. Контролируют их выполнение инспекторы управления Россельхознадзора.

Так, в 2016 году было обследовано 175,7 гектара земель сельскохозяйственного назначения, из них на 19,8 гектара обнаружили заросшими. За невыполнение природоохранных мероприятий владельцам неухоженных участков может быть назначен административный штраф: физическим лицам в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, должностным лицам – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, юрлицам – от 400 тысяч до 700 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, владельцы земли, не использующие ее по назначению, будут платить налог в повышенном размере. Например, если участок приобретен под строительство, но на нем так ничего и не появилось, земельный налог начислят в двойном размере.

Фото пресс-службы Госсовета Коми