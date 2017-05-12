Сыктывкарцев пригласили провести «Эко-ночь» в Национальной галерее

«Эко-ночь» в Национальной галерее приурочена к Году экологии в России. Программа мероприятий посвящена взаимоотношениям человека с природой, обществом и самим собой, сообщают организаторы.

С 18:00 до 23:00 зрителям предложат мастер-классы и оздоровительно-боевые практики, музыкальную программу и танцы, мультипликации для детей и увлекательный лекторий. Традиционно будут открыты для посещения постоянная экспозиция и временные выставки Национальной галереи – в том числе выставки одного дня, увидеть которые можно будет только на «Эко-ночи».

К участию приглашены творческие и спортивные объединения и общественные организации (в том числе историко-реконструкционный клуб «Кречет»), музыкальные коллективы (в том числе группа «Листвѣнь»), художники, поэты и мастера (в том числе мастер года-2016 Евгения Сурнина), а также учебные заведения города.

Подробная информация - на сайте www.ngrkomi.ru. Официальная группа во «ВКонтакте»: vk.com/ngrkomi. Официальная группа мероприятия: vk.com/event121154932. Адрес: Сыктывкар, улица Кирова, 44. Телефон для справок: 24-05-07.

Фото предоставлено организаторами