О чем говорит республика: вперед на Усть-Кулом, зона отдыха в Орбите и нашествие коров

Приоритеты расставлены: вперед, на Усть-Кулом!

Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми расставило приоритеты по ремонту автомобильных дорог нынешним летом. Объявлено, что значительные силы и средства планируется направить на ремонт автодороги Сыктывкар – Троицко-Печорск, проходящей по территории Корткеросского и Усть-Куломского районов.

В общей сложности будут приведены в нормативное состояние более 60 километров трассы – ее самые разбитые участки. Останется работа и на следующий год, завершат которую в плановом режиме. Например, на ряде участков, где нынешним летом намечены работы только по фрезерованию покрытия и устранению аварийных ям, новый асфальт будет положен в 2018 году.

Эта новость выглядит ярким примером того, что глас народа (а лишь самые мягкие выражения людей, пользующихся дорогой, могли бы пройти цензуру) наконец-то услышан власть имущими. Трасса на Усть-Кулом вот уже несколько лет напоминает полигон для испытания тяжелой техники, но никак не дорогу для пассажирского и общественного транспорта.

К слову, эта тяжелая техника год за годом и разбивала дорожное полотно. По 24 мая, в связи с весенней распутицей, здесь введены сезонные ограничения на движение тяжеловесных транспортных средств. Но скоро поток лесовозов и другой техники вновь выйдет на маршруты. В этой связи хочется надеяться, что усилия властей не окажутся напрасными, а государственные средства, простите за каламбур, – просто закопанными в землю.

Выход видится в организации надлежащего контроля за движением грузового транспорта. Но сейчас во всей республике всего три площадки весового контроля – под Сыктывкаром, Ухтой и Усинском, причем современным требованиям полностью соответствует лишь одна. Как считают в ГИБДД, и ее необходимо переносить, ведь водители давно нашли варианты объезда контрольного пункта.

На заседании правительства Республики Коми 20 апреля прозвучало, что власти планируют привести имеющиеся площадки в соответствие с требованиями, а также использовать мобильные передвижные пункты взвешивания и оборудовать трассы автоматическими системами весового контроля. Однако когда это произойдет, неясно. Средства пока изыскиваются.

Зона отдыха в столичном микрорайоне Орбита в этом году не появится

Развитие событий вокруг судьбы земельного участка в столичном микрорайоне Орбита, где планировалось обустроить автопарковку, вышло на очередной уровень. Сегодня вопрос о переводе этой территории из разряда Ж1 (жилищное строительство) в Р5 (рекреационные зоны, на которых допускается обустройство скверов и прочих форм для досуга населения) был рассмотрен на заседании комиссии администрации городского округа по землепользованию и застройке. Решение принято положительное, и оно будет направлено главе города Валерию Козлову.

Однако о точке в этом вопросе говорить пока рано, ведь бюрократическая машина весьма неповоротлива. Следом предстоит подготовить проект изменений в правила, регламентирующие предназначение земельных участков. Затем в течение двух месяцев документ должен висеть на сайте горадминистрации, чтобы с ним мог ознакомиться каждый желающий. Следующий этап – публичные слушания, исход которых уже понятен. И только затем решение должны утвердить депутаты совета Сыктывкара.

По мнению главы администрации города В.Козлова, без всех этих процедур не обойтись. При соблюдении сроков предметно приступить к обсуждению судьбы участка и проектированию можно будет не раньше начала осени. А там и зима, значит, как минимум раньше следующего лета открытия зоны отдыха можно не ждать.

Пока суть да дело, активисты Орбиты не сидят сложа руки. В мае они провели на месте будущего сквера уже два субботника, а 11 июня планируют устроить здесь семейный праздник. На днях с огороженной территории исчез и вагончик для рабочих. До сих пор официально не объявлено, решен ли вопрос с нынешним арендатором территории, но люди надеются, что личное вмешательство главы региона Сергея Гапликова станет весомым грузиком на чаше весов в пользу народного проекта.

У входа в Минсельхоз Коми поселилась… корова

Сегодня каждый, кто проходил около здания министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Коми, обратил внимание на новый арт-объект – появившуюся здесь металлическую буренку с резными рисунками на боках. Сначала об этом сообщили все СМИ, а к вечеру фото «героини» заполонило социальные сети. К слову, многие обратили внимание, что ее рога оказались направлены в сторону офиса единороссов Коми. Мы специально провели рекогносцировку на местности и можем с полной уверенностью утверждать, что представителям партии власти ничего не угрожает. Уж если мирная буренка кому и угрожает, так это Торгово-промышленной палате и офису энергетиков.

Между тем, авторы арт-объекта пояснили, почему выбор пал именно на корову. Дело в том, что у многих народов мира это животное символизирует плодородие, благосостояние, а также терпение и выносливость. Корову также считают древним символом материнского молока и космических сил, сотворивших мир.

Примечательно, что кованая буренка стала подарком умельцев горожанам, приуроченным к Году добрых дел. Авторы полагают, что каждый, кто потрет коровье вымя, сможет зарядиться энергией благополучия и достатка. Желающих уже оказалось немало, и наверняка их будет больше и больше, ведь многим не хватает именно этого.

Конечно же радует, что столицу украшают все новые и новые достопримечательности. Днем ранее в центре Сыктывкара установили кованый мотоцикл. Он появился на месте памятника подкове, которая, простояв чуть более двух лет, исчезла в неизвестном направлении.

Остается добавить, что меньше месяца назад Государственный Совет Коми одобрил поправки в региональный закон «О племенном животноводстве». Тогда его проект депутатам лично представил руководитель ведомства Анатолий Князев. При обсуждении вопроса министр поделился, что прорабатывается вопрос, какой породы племенное стадо нужно завезти в республику. Остановились на вариантах из Кировской и Ленинградской областей. Так что сегодняшняя буренка – это только начало, и пусть она ко всему прочему символизирует благополучие всех будущих мычащих «переселенцев».

Василий Жуков

Фото из архива Дорагентства Коми

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