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14:58 В марте средняя зарплата в Коми превысила 44 тысячи рублей
Это на 17,8 процента больше, чем в среднем по стране.
Как сообщает Комистат, средняя начисленная зарплата на одного работника в организациях республики, не считая индивидуального предпринимательства, в марте 2017 года составила 44,3 тысячи рублей. Отмечено, что это на 17,8 процента больше, чем в среднем по России.
По сравнению с мартом предыдущего года заработная плата увеличилась на 3,6 процента, а ее реальный размер, характеризующий покупательную способность, снизился на 0,2 процента.
Номинально зарплата росла на предприятиях общественного питания, в производстве бумаги и бумажных изделий, в организациях, где проводят научные исследования и разработки, в сферах, связанных с информационными технологиями, нефтедобычей, предоставлением услуг в области добычи полезных ископаемых, а также компаниях по трудоустройству и подбору персонала, производству напитков, по предоставлению финансовых услуг (денежное посредничество).
В некоторых видах деятельности, включая страхование, строительство, деятельность в области права и бухгалтерского учета, лесозаготовки, производство одежды и других, отмечено снижение уровня оплаты труда по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В образовании, предоставлении государственных услуг величина заработной платы осталась на уровне предыдущего года.
Все так же сохраняется значительная дифференциация заработной платы работников, занятых в различных видах экономической деятельности. В марте наибольший размер оплаты труда сложился в производстве бумаги, добыче сырой нефти, предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых, производстве нефтепродуктов, в деятельности трубопроводного транспорта, где было занято девять процентов от среднесписочной численности работающих в организациях. Их зарплата превышала среднереспубликанский уровень в 1,8-2,7 раза.
В то же время, уровень оплаты труда работников культуры и спорта (28,6 тысячи рублей) в марте был ниже среднереспубликанского на 35 процентов, работников образования (29,5 тысячи рублей) - на 34 процента, здравоохранения и предоставления социальных услуг (33,5 тысячи рублей) - на 24 процента.
В то же время по данным Минздрава региона, средняя зарплата врачей в Коми достигла 59 тысяч рублей.
Средний размер зарплаты в Коми (тыс руб)
|
Месяц
|
Средний размер
|
Март 2017
|
44,3
|
Февраль 2017
|
41,9
|
Январь 2017
|
40,7
|
Декабрь 2016
|
52*
|
Ноябрь
|
41,3
|
Октябрь
|
40,6
|
Сентябрь
|
40,4
|
Август
|
40,9
|
Июль
|
42,1
|
Июнь
|
48,1
|
Май
|
46,7
|
Апрель
|
44,1
|
Март
|
42,9
|
Февраль
|
41,1
|
Январь 2016
|
40,1
|
Декабрь 2015
|
50,7*
|
Ноябрь
|
39,4
|
Октябрь
|
39,1
|
Сентябрь
|
38,8
|
Август
|
38,6
|
Июль
|
39,7
|
Июнь
|
42,9
|
Май
|
41,4
|
Апрель
|
43,8
|
Март
|
39,6
|
Февраль
|
37,2
|
Январь 2015
|
38,0
|
Декабрь 2014
|
49,7*
* за счет выплаты вознаграждений по итогам года, бонусов, премий и 13-х зарплат
Фото Владилена Олофинского
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Комментарии
Среднюю зарплату нужно мерить без учета зарплат начальников и директоров. И только тогда будет видна реальная цифра. А не эта тупая привязка к общей середине.
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