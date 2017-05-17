В марте средняя зарплата в Коми превысила 44 тысячи рублей

Это на 17,8 процента больше, чем в среднем по стране.

Как сообщает Комистат, средняя начисленная зарплата на одного работника в организациях республики, не считая индивидуального предпринимательства, в марте 2017 года составила 44,3 тысячи рублей. Отмечено, что это на 17,8 процента больше, чем в среднем по России.

По сравнению с мартом предыдущего года заработная плата увеличилась на 3,6 процента, а ее реальный размер, характеризующий покупательную способность, снизился на 0,2 процента.

Номинально зарплата росла на предприятиях общественного питания, в производстве бумаги и бумажных изделий, в организациях, где проводят научные исследования и разработки, в сферах, связанных с информационными технологиями, нефтедобычей, предоставлением услуг в области добычи полезных ископаемых, а также компаниях по трудоустройству и подбору персонала, производству напитков, по предоставлению финансовых услуг (денежное посредничество).

В некоторых видах деятельности, включая страхование, строительство, деятельность в области права и бухгалтерского учета, лесозаготовки, производство одежды и других, отмечено снижение уровня оплаты труда по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В образовании, предоставлении государственных услуг величина заработной платы осталась на уровне предыдущего года.

Все так же сохраняется значительная дифференциация заработной платы работников, занятых в различных видах экономической деятельности. В марте наибольший размер оплаты труда сложился в производстве бумаги, добыче сырой нефти, предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых, производстве нефтепродуктов, в деятельности трубопроводного транспорта, где было занято девять процентов от среднесписочной численности работающих в организациях. Их зарплата превышала среднереспубликанский уровень в 1,8-2,7 раза.

В то же время, уровень оплаты труда работников культуры и спорта (28,6 тысячи рублей) в марте был ниже среднереспубликанского на 35 процентов, работников образования (29,5 тысячи рублей) - на 34 процента, здравоохранения и предоставления социальных услуг (33,5 тысячи рублей) - на 24 процента.

В то же время по данным Минздрава региона, средняя зарплата врачей в Коми достигла 59 тысяч рублей.

Средний размер зарплаты в Коми (тыс руб)

Месяц Средний размер Март 2017 44,3 Февраль 2017 41,9 Январь 2017 40,7 Декабрь 2016 52* Ноябрь 41,3 Октябрь 40,6 Сентябрь 40,4 Август 40,9 Июль 42,1 Июнь 48,1 Май 46,7 Апрель 44,1 Март 42,9 Февраль 41,1 Январь 2016 40,1 Декабрь 2015 50,7* Ноябрь 39,4 Октябрь 39,1 Сентябрь 38,8 Август 38,6 Июль 39,7 Июнь 42,9 Май 41,4 Апрель 43,8 Март 39,6 Февраль 37,2 Январь 2015 38,0 Декабрь 2014 49,7*

* за счет выплаты вознаграждений по итогам года, бонусов, премий и 13-х зарплат

Фото Владилена Олофинского