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Среда, 17 мая 2017, 14:58
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14:58
В марте средняя зарплата в Коми превысила 44 тысячи рублей

Это на 17,8 процента больше, чем в среднем по стране.

Как сообщает Комистат, средняя начисленная зарплата на одного работника в организациях республики, не считая индивидуального предпринимательства, в марте 2017 года составила 44,3 тысячи рублей. Отмечено, что это на 17,8 процента больше, чем в среднем по России.

По сравнению с мартом предыдущего года заработная плата увеличилась на 3,6 процента, а ее реальный размер, характеризующий покупательную способность, снизился на 0,2 процента.

Номинально зарплата росла на предприятиях общественного питания, в производстве бумаги и бумажных изделий, в организациях, где проводят научные исследования и разработки, в сферах, связанных с информационными технологиями, нефтедобычей, предоставлением услуг в области добычи полезных ископаемых, а также компаниях по трудоустройству и подбору персонала, производству напитков, по предоставлению финансовых услуг (денежное посредничество).

В некоторых видах деятельности, включая страхование, строительство, деятельность в области права и бухгалтерского учета, лесозаготовки, производство одежды и других, отмечено снижение уровня оплаты труда по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В образовании, предоставлении государственных услуг величина заработной платы осталась на уровне предыдущего года.

Все так же сохраняется значительная дифференциация заработной платы работников, занятых в различных видах экономической деятельности. В марте наибольший размер оплаты труда сложился в производстве бумаги, добыче сырой нефти, предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых, производстве нефтепродуктов, в деятельности трубопроводного транспорта, где было занято девять процентов от среднесписочной численности работающих в организациях.   Их зарплата превышала среднереспубликанский уровень в 1,8-2,7 раза.

В то же время, уровень оплаты труда работников культуры и спорта (28,6 тысячи рублей) в марте был ниже среднереспубликанского на 35 процентов, работников образования (29,5 тысячи рублей) - на 34 процента, здравоохранения и предоставления социальных услуг (33,5 тысячи рублей) - на 24 процента.

В то же время по данным Минздрава региона, средняя зарплата врачей в Коми достигла 59 тысяч рублей.

Средний размер зарплаты в Коми (тыс руб)

Месяц

Средний размер

Март 2017

44,3

Февраль 2017

41,9

Январь 2017

40,7

Декабрь 2016

52*

Ноябрь

41,3

Октябрь

40,6

Сентябрь

40,4

Август

40,9

Июль

42,1

Июнь

48,1

Май

46,7

Апрель

44,1

Март

42,9

Февраль

41,1

Январь 2016

40,1

Декабрь 2015

50,7*

Ноябрь

39,4

Октябрь

39,1

Сентябрь

38,8

Август

38,6

Июль

39,7

Июнь

42,9

Май

41,4

Апрель

43,8

Март

39,6

Февраль

37,2

Январь 2015

38,0

Декабрь 2014

49,7*

* за счет выплаты вознаграждений по итогам года, бонусов, премий и 13-х зарплат

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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Делу время
зарплатадоходынаселение
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Комментарии

Иван
17.05.2017 - 15:41
+1
Поставить плюс!
1
-1
Поставить минус!

Среднюю зарплату нужно мерить без учета зарплат начальников и директоров. И только тогда будет видна реальная цифра. А не эта тупая привязка к общей середине.

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