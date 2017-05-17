Неэффективность и профнепригодность: самые странные и глупые траты чиновников в Коми

Что бы ни взялась проверять Контрольно-счетная палата, она везде найдет нарушения.

Контрольно-счетная палата Коми опубликовала отчет о своей деятельности за 2016 год. В документе говорится, что палата за год проверила 7 администраций городов и районов, 4 министерства, 3 госучреждения, 2 акционерных общества, 1 некоммерческую организацию и 1 муниципальное бюджетное учреждение. По отдельным вопросам была проанализирована деятельность 15 администраций муниципалитетов и 6 подведомственных учреждений одного из министерств. Кроме того, аудиторы обследовали 108 объектов строительства, реконструкции и капремонта, а также объектов дорожной инфраструктуры.

Объем охваченных контрольными мероприятиями средств составил 5,286 миллиарда рублей. Работа КСП, как говорится в докладе, была сконцентрирована на основных болевых точках республики: переселении из ветхого жилья, поиске возможностей для оптимизации бюджетных расходов, проблемах с функционированием построенных детских садов.

Как и в предыдущие годы, специалисты обнаружили недостаточно эффективное управление и распоряжение госимуществом республики и нерациональное планирование отдельными органами исполнительной власти объемов бюджетных инвестиций в объекты капстроительства.

Всего в результате проведенных проверок было обнаружено более 20 видов нарушений и недостатков на общую сумму в 1,923 миллиарда рублей.

В отчете достаточно подробно описывается каждая проверка, приводятся результаты и рекомендации, иногда – реакция правоохранительных органов на действия чиновников.

Есть в тексте и довольно интересные примеры. Например, в Койгородском районе администрация от подрядчика требовала построить семь домов за две недели. Конечно, никто этого не сделал, что привело к невыполнению работ по 3-му и 4-му этапам программы переселения.

А республиканский центр энергосбережения выдал одной из теплоснабжающих организаций почти 264 миллиона рублей на реализацию энергосберегающих проектов на объектах, которые предприятию даже не принадлежали. Около 124 миллионов организация израсходовала на мероприятия, вообще не связанные с энергосбережением.

В Удорском районе в объемы по содержанию дороги в летний период была включена ширина реки, которая пересекает дорогу, что повлекло необоснованное расходование бюджетных средств на сумму 232,6 тысячи рублей.

При реконструкции сооружений на Кажымском водохранилище работы по расчистке береговой зоны были выполнены некачественно и не в полном объеме. В результате поднявшаяся вода затопила береговую зону. Грязь попала в водоем, что привело к уменьшению кислорода в воде, а это повлекло массовую гибель форели. При этом одной из целей реконструкции было восстановление водных ресурсов.

Отличился и Минздрав. Из-за того, что в ведомстве и аптеках неверно рассчитали потребность в медикаментах, лекарственные препараты и изделия медицинского назначения общей стоимостью более 1,2 миллиона рублей остались невостребованными и около двух лет хранились на складах. Более того, отсутствие контроля со стороны министерства за исполнением контрактов привело к утилизации просроченных препаратов на общую сумму около 2,3 миллиона рублей и необходимости новых закупок лекарств.

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