Вновь уличное освещение в Сыктывкаре отключат 31 мая

Опубликовано распоряжение администрации Сыктывкара за подписью мэра Валерия Козлова, согласно которому с 31 мая в городе отключат наружное освещение. Эти обязанности лежат на МКП «Жилкомсервис», а контроль за исполнением – на заместителе главы столицы Коми Сергее Воронине.

В предыдущие годы фонари переставали работать с этой же даты. Включали уличное освещение, как правило, ближе к осени, в 2013, 2014 и 2015 годах это произошло 1 августа. Но в 2016 году сделали исключение – фонари начали работать с 25 июля.

Белые ночи в Сыктывкаре и Эжвинском районе начинаются 26 мая и заканчиваются 15 июля. В это время солнце не погружается ниже минус семи градусов под горизонт. В результате всю ночь длятся сумерки или белые ночи. Но уже в августе ночью становится темно.

Сыктывкарцы зачастую очень недовольны тем, что освещение в городе включают не сразу после окончания белых ночей, а позже. Они утверждают, что из-за отсутствия освещения на улицах становится небезопасно: учащаются нападения на людей, автомобилисты жалуются, что не видят переходящих дорогу людей, пешеходы, в свою очередь, говорят, что не замечают подъезжающие машины.

Особенно жаркие дискуссии по этому поводу разгорелись после резонансного ДТП на Октябрьском проспекте в 2010 году, когда под колесами «восьмерки» на пешеходном переходе погибла девушка. ГИБДД тогда посчитало, что водитель не заметил пешехода из-за отключенных фонарей. Позднее ведомство признало, что неосвещенность дорог летом в городах республики делает их небезопасными, хотя большая часть аварий все же происходит днем. ГИБДД винило в этом муниципалитеты, которые экономят деньги, отключая фонари на дорогах. По мнению представителя ведомства, в июле освещать дороги по ночам нужно хотя бы два-три часа - с 23:00 до 01:00, когда на улице особенно темно.

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