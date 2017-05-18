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Четверг, 18 мая 2017, 19:13
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19:13
В Щельябож приедут врачи из столицы Коми для комплексного обследования сельчан

Медицинский десант организовал «ЛУКОЙЛ Коми».

В ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» стартовала акция «Медицинский десант», во время которой обследуются жители труднодоступных сельских населенных пунктов. Она проводится совместно с администрацией Усинска. В 2017 году группа врачей разной специализации обследует здоровье жителей села Щельябож, сообщает пресс-служба компании.

В село 18 мая вылетели медицинские специалисты для забора клинических анализов у жителей Щельябожа. А с 22 по 28 мая здесь будет работать бригада врачей узкой специализации, в том числе онколог, эндокринолог и педиатры.

В апреле 2017 года в Щельябоже прошло несколько собраний сельчан, в которых приняли участие представители «ЛУКОЙЛ-Коми» и администрации муниципалитета. На них говорилось о необходимости провести комплексное медицинское обследование жителей села.

«Все желающие смогут пройти обследование бесплатно. Заинтересованность всех сторон позволила в короткие сроки организовать медицинский десант в Щельябож высококвалифицированных специалистов из столицы республики. Это было пожелание самих жителей», – отметил заместитель генерального директора «ЛУКОЙЛ-Коми» по связям с общественностью Сергей Макаров.

*** Село Щельябож находится в восьми километрах к северо-западу от куста скважин месторождения имени А.Алабушина, на котором 10 апреля произошло возгорание. Силами специалистов противофонтанных аварийно-спасательных формирований, пожарных расчетов МЧС России и оперативных бригад «ЛУКОЙЛ-Коми» пожар ликвидировали 7 мая. Оборудование на пострадавшей соседней скважине заменено 11 мая.

Фото предоставлено пресс-службой «ЛУКОЙЛ-Коми»

«КомиОнлайн»
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