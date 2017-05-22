КомиОнлайн

Авторский взгляд

Понедельник, 22 мая 2017, 20:37
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20:37
О чем говорит республика: загляни в карман главе, «Магнитное» поле и мусорный переполох

Самой обсуждаемой новостью дня сегодня стал размер заработка руководителя региона.

Голубцы на ужин с главой Коми

Некрасиво, конечно, заглядывать в чужой карман, но тут ситуация иная – не зря же сведения о расходах и доходах высоких чиновников публикуются в открытых источниках. Глава Коми Сергей Гапликов заработал за прошлый год чуть более 9 миллионов рублей. Наши читатели – а среди них достаточно математиков – тут же подчитали, что ежемесячная зарплата высшего должностного лица республики превышает 760 тысяч рублей, а ежедневная при пятидневной рабочей неделе достигает 35 тысяч рублей.

Сказать тут хочется лишь одно: да чтобы все так жили! Но это уже из области фантастики.

Не далее как в минувшую среду Комистат сообщил, что в марте средняя зарплата в Коми превысила 44 тысячи рублей, что на 17,8 процента выше средней по стране. Уже тогда эта новость породила бурную реакцию интернет-сообщества. Люди вполне справедливо интересовались, кто же получает в республике такие деньги?

Согласно тем же данным, примерно в 2-2,5 раза, то есть около 100 тысяч рублей, получают ежемесячно (опять же в среднем) сотрудники на производстве бумаги и нефтепродуктов, добыче нефти, в трубопроводном транспорте. Но это буквально несколько десятков тысяч человек во всей Коми. Зарплата остальных часто не превышает даже 30 тысяч рублей. Ну вот не получалась никак средняя цифра в 44 тысячи рублей, хоть убейте!

Сейчас, когда началось обнародование зарплат министров, мэров и иже с ними, становится понятно, откуда она взялась. Это как в известном анекдоте: я ел капусту, ты – мясо, а вместе-то мы ели голубцы. Приятного аппетита!

Торговые сети наступают

Федеральная розничная сеть, прославившаяся своей «войной со старушками», заняла лидирующее положение по доле на розничном рынке продовольственных товаров в столице Коми, однако до положения монополиста еще не дотянула. Напомним, действующее законодательство предписывает, что доля одного игрока в пределах муниципалитета не должна превышать 25 процентов.

Согласно опубликованным данным управления федеральной антимонопольной службы ​по Коми, доля торговой сети «Магнит» по итогам 2016 года приближается к критической отметке и составляет 20,9 процента, торговой сети «Пятерочка» – 10,7 процента, торговой сети «Лента» – 8,2 процента, торговой сети «Окей» – 3 процента.

Интересно, что еще четыре года назад доля «Магнита» в Сыктывкаре не превышала 5 процентов, а доля поглощенного «Пятерочкой» ЗАО «Ассорти» была менее 10 процентов.

Экспансия торговых сетей в республике, а вместе с ней и перераспределение потребительских потоков, продолжаются. Сеть, носящая имя тела, обладающего собственным магнитным полем, уже прочно обосновалась и во втором по величине городе республике – Ухте. Здесь же набирает обороты «Пятерочка», недавно поглотившая местную сеть под названием «Арин Берд», а это свыше десяти магазинов.

Вместе с этим с рынка исчезают мелкие игроки, в торговле остается все меньше индивидуальных предпринимателей. Если три года назад на долю сетевых форматов приходилось 20 процентов общего объема продаж, то к началу 2017 года – уже 27 процентов. Эксперты считают, что пока выше 35 процентов эта цифра не поднимется. А вот после окончания строительства автодороги на север подобная судьба ждет и другие города Коми.

Печальная участь «светит» и еще оставшимся ипэшникам, большинство из которых работает сегодня на патентной системе налогообложения и едином налоге на вмененный доход. Как правило, это мелкие магазинчики и киоски. Если Госдума, как предполагается законопроектом №110014-7 о внесении изменений в федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», не перенесет дату перехода на онлайн-кассы с 1 июля 2018 года на 1 января 2021 года, работа окажется просто невыгодной. При том что заксобрания многих регионов поддержали эту инициативу, правительственное лобби стало настаивать, что переносить срок не нужно. Иначе чем пополнять казну?

Радует в этой истории пока только одно: «Магнит» завершил войну и оставил в покое старушек, которые по-прежнему голосуют за него своими кошельками. Выбора-то становится все меньше.

Мэрия начинает борьбу с «поросятами»

Порадовала новость, пришедшая из администрации столицы Коми: чиновники активизировали борьбу с несанкционированными свалками и даже поймали с поличным двух «поросят», живущих на улице имени Виктора Савина. Надеемся, что прошедшая акция не останется дешевым пиаром, а станет регулярной и будет освещаться в СМИ.

Благо, работы в Сыктывкаре – непочатый край. Прежде зеленый и благоустроенный город превратился за последнее десятилетие в типичный серый провинциальный городишко. Стоит чуть сойти с центральных улиц – мусор, грязь, изрытые колесами газоны, а на самих газонах – остатки жизнедеятельности домашних питомцев.

Интернет-сообщество приветствует начатую работу, но просит услышать и его мнение: «Ни мусорных контейнеров, ни урн в Лесозаводе днем с огнем не сыщешь», «Это хорошо, но где в городе урны? О какой комфортной среде можно говорить, когда элементарно урну отыскать невозможно?», «По всем лесным дорожкам вокруг города свалки. Это признаки разложения общества», «А вдоль дачных дорог что делается! Целые мешки с мусором лежат, это же не на руках принесли, с машин бросают».

Хочется, чтобы чиновники обратили внимание и на зоны отдыха сыктывкарцев. Взять, к примеру, прибрежную полосу Сысолы вдоль улицы Микушева. С наступлением теплой погоды зеленую зону буквально оккупируют теплые компании, оставляя после себя горы мусора.

Конечно, без желания и помощи самих горожан мэрия вряд ли сможет навести порядок. Давайте все внесем вклад в благое дело. Даже если каждый станет относиться к дворам, паркам, улицам так, как к своему дому, облик города уже преобразится и станет намного чище.

Василий Жуков

Фото с сайта pixabay.com

Это авторский материал, редакция «КомиОнлайна» может не разделять мнение и позицию автора.

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валерий:
Жить стало хорошо, жизнь стала лучше... НАМ., а вам не знаю. "Олимстрой".
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Горожанин:
Для отдельно взятых лиц республика богатая.
22.05.2017 - 18:31
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толя:
а что тут делать. одни сокращения и копеечная зарплата. богатейшая республика.....
22.05.2017 - 17:05
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Ветеран:
Зато, по данным статистики, средняя зарплата по республике выросла!
22.05.2017 - 12:46
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Фантом:
То есть стали жить хуже несмотря на ежегодные рапотрты об успехах как главы региона так и главы государства.
22.05.2017 - 11:19
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