КомиОнлайн

Новости

Пятница, 26 мая 2017, 14:25
  • 251
  • 0
  • 1

14:25
Клещи за неделю покусали 91 жителя Коми

Заразными оказались восемь насекомых.

По данным управления Роспотребнадзора по Коми, с 19 по 25 мая за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратился 91 человек, в том числе 13 детей. Всего с начала сезона количество обратившихся по республике составило 221 человек, 43 из них - дети.

Год назад в это время в регионе было уже 756 укушенных, в числе которых 153 ребенка.

В центре гигиены и эпидемиологии в Коми за неделю было исследовано 70 клещей, из них в пяти обнаружили антиген вируса клещевого вирусного энцефалита, в трех – возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

На 25 мая обработано 149,1 гектара зон высокого риска заражения населения: мест массового отдыха, парков, скверов, летних детских оздоровительных учреждений, территорий кладбищ.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
Общество
Социум
Клещиукусыпострадавшие
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы


от 25000 RUR

Специалист по страхованию
ИНКОМ-Авто (Сыктывкар)
от 25000 RUR

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Май 2017
 
Реклама

Последние комментарии

Jefferymuh:
5 wide insecurity About the latest buying planet SummaryA principal experts considered that the giving up of QE3 in december of 2014 as 0.25% activity backpack in december created by 2015 won't badly have an impact liability aspects. people were enirely wrong.
26.05.2017 - 16:40
Перейти к новости
Harlandlig:
http://sims7game24h4.nlhost.ga/ - http://sims7game24h4.nlhost.ga/images/th_sims4.jpg
26.05.2017 - 16:32
Перейти к новости
Antoinefup:
http://sims7igragame.rengoniwap.gq/ - http://sims7igragame.rengoniwap.gq/images/th_sims4.jpg
26.05.2017 - 16:29
Перейти к новости
Сергей:
А какой международный турнир проходил в 1986 г. в Сыктывкаре? Википедия тоже ошибается.
26.05.2017 - 16:02
Перейти к новости
ЮРИЙ:
скорее все на выборы а то опоздаете без вас уже назначили !!!
26.05.2017 - 14:12
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика