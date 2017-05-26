Клещи за неделю покусали 91 жителя Коми

По данным управления Роспотребнадзора по Коми, с 19 по 25 мая за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратился 91 человек, в том числе 13 детей. Всего с начала сезона количество обратившихся по республике составило 221 человек, 43 из них - дети.

Год назад в это время в регионе было уже 756 укушенных, в числе которых 153 ребенка.

В центре гигиены и эпидемиологии в Коми за неделю было исследовано 70 клещей, из них в пяти обнаружили антиген вируса клещевого вирусного энцефалита, в трех – возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

На 25 мая обработано 149,1 гектара зон высокого риска заражения населения: мест массового отдыха, парков, скверов, летних детских оздоровительных учреждений, территорий кладбищ.

Фото с сайта pixabay.com