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Пятница, 26 мая 2017, 15:34
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15:34
Полигон по переработке нефтешламов в Ижемском районе построят вдали от населенных пунктов

Окончательный вариант его размещения станет известен в средине лета.

Такое решение было вынесено по итогам заседания рабочей группы под председательством первого замминистра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Романа Полшведкина. На нем присутствовали представители администрации Ижемского района, «ЛУКОЙЛ-Коми», межрегиональных общественных движений «Коми Войтыр» и «Изватас», а также местные жители, сообщает пресс-служба главы региона.

«Полигон по переработке нефтешламов в этом районе необходим - это не вызывает сомнений ни у природоохранной службы, ни у местного населения, ни у «ЛУКОЙЛ-Коми», - сказал Р.Полшведкин. - Жители близлежащих поселков выразили недовольство расположением объекта в паре километров от населенных пунктов, их позиция была услышана. Глава Республики Коми Сергей Анатольевич Гапликов поручал проработать возможные варианты решения вопроса, в результате обсуждений рабочей группе удалось найти компромисс. В данный момент рассматриваются несколько площадок размещения полигона, предложенные, в том числе, и общественниками, все они находятся вдалеке от населенных пунктов».

Новые варианты размещения полигона будут согласованы с рабочей группой и рассмотрены на общественных слушаниях в рамках действующего законодательства. Руководство «ЛУКОЙЛ-Коми» представит общественности и СМИ окончательный вариант размещения полигона по переработке твердых и жидких нефтешламов в срок до 15 июля, говорится в пресс-релизе.

На сайте Ижемского района опубликован протокол этого заседания, которое, как оказалось, состоялось еще 18 мая. В документе перечислены четыре новых участка, предложенных для строительства полигона: 53 километр автодороги Ижма – Ираель в 367 квартале площадью участка 4,5 гектара и подъездной дорогой 500 метров; 16 километр автодороги Ижма – Ираель в 293 квартале площадью участка 9,5 гектара и подъездной дорогой; в границах земельного участка, отведенного под полигон ТБО; 22 километр автодороги Ижма – Щельяюр на участке под старой буровой.

*** Полигон по переработке нефтешламов в Ижемском районе заявлен в инвестиционной программе ПАО «ЛУКОЙЛ» по соглашению с Минприроды России в рамках Года экологии как природоохранный объект. Он будет построен по технологиям наиболее высокого уровня экологической безопасности, которые ранее в республике не применялись. Благодаря использованию процесса пиролиза вместо открытого сжигания в атмосферу не попадают вредные для человека вещества - весь процесс переработки носит закрытый характер.

Общественные слушания проекта строительства полигона были проведены еще в 2015 году в селе Краснобор Ижемского района. Изначально площадку выбрали в 2,5 километрах от деревни Диюр и в трех километрах от села Щельяюр. В феврале 2017 года местные жители провели собрание и потребовали отменить стройку. По информации интернет-журнала «7х7», в числе причин они указали, что собирают в этих местах ягоды, опасаются попадания нефтепродуктов в озеро, где стоит водозабор, наблюдают повышенную смертность на окраине села поблизости от лукойловской скважины. В марте в Щельяюре состоялось общее собрание жителей с представителями нефтяной компании и администрации района, на котором местные жители потребовали запретить строительство полигона в определенном ранее месте и перенести его на другую площадку, удаленную от населенных пунктов.

А 2 апреля в Щельяюре прошел согласованный с администрацией района митинг, на котором, по подсчетам организаторов, собралось 340 человек. Руководитель районной администрации Любовь Терентьева сообщила обеспокоенным землякам, что их обращения по строительству шламосборника отправили главе республики. С 1 апреля решением компании строительство полигона переработки нефтяных отходов было приостановлено, говорится материале газеты «Республика».

Фото с сайта rkomi.ru

«КомиОнлайн»
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КомиИжемский районЩельяюр
Экология
Социум
ПолигоннефтепереработкаСтроительствонаселениеБезопасность
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