О чем говорит республика: «Серегово» могут снести, экс-главу оставили на домашнем пайке, а «пятерку» - на улицах столицы

«Стройка века» заканчивается громким пшиком

Над самой грандиозной стройкой в Коми, когда она наконец-то оказалась практически завершена, нависли черные тучи. Региональная прокуратура закончила проверку законности использования бюджетных средств, выделенных на строительство санаторного комплекса «Серегово». Итоги ревизии оказались неутешительными: представители надзорного органа считают, что 3,3 миллиарда рублей на стройку потрачены незаконно.

Следователи установили, что в течение пяти лет, начиная с 2011 года, Инвестиционно-строительный центр при Минархстрое республики заключал контракты на строительство санатория на основании проектной документации, не прошедшей госэкспертизу и не получившей положительного заключения. В результате санаторий оказался возведен с нарушением строительных норм и правил, а использовать построенный объект по прямому назначению теперь невозможно.

Вы представляете, чем теперь грозит вердикт следователей? Несколько десятилетий санаторий строили, вбухали в него более трех миллиардов рублей, уже установили мебель в номерах и даже оборудовали зал для танцев, а теперь выясняется, что здание проще снести, чем привести в соответствие строительным нормам. Танцев не будет!

Эта новость сегодня бьет все рекорды в СМИ по посещаемости и количеству комментариев. Читатели удивляются, как такое вообще могло произойти? Министры в профильном ведомстве менялись друг за другом: Поздеев, Смышляев, Казарцев, Кучерин, Абулгафаров, Лазарев... По некоторым сведениям, уже в июне руководить ведомством снова будет новый человек.

Неужели все эти серьезные люди с пухлыми портфелями могли не знать, что проектная документация на санаторий не прошла госэкспертизу? Или об этом мог не знать Минфин, через который проходит каждый бюджетный рубль? На что вообще надеялись строители? Выходит, и первых лиц республики – Торлопова, Гайзера, Гапликова – «водили за нос»?

Местные жители уже собрали внушительный том из газетных вырезок, где каждый из трех губернаторов давал обещания, что «вот-вот откроем». Как выясняется теперь, Серегово – совсем не Газпром, и мечты здесь не сбываются.

Владимир Торлопов остается под арестом до осени

И это все о нем. Экс-профсоюзный лидер республики, экс-спикер Госсовета, экс-губернатор, дважды экс-сенатор Владимир Торлопов встретит осенний листопад под домашним арестом. Новость об этом пришла из Басманного суда Москвы.

Напомним, ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, которым, по версии следствия, В.Торлопов руководил совместно со своим преемником на посту главы Коми Вячеславом Гайзером. Кому – как, а мне почему-то сейчас образ этакого двуглавого дракона причудился, однако продолжим.

Как сообщается, В.Торлопову также предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. При этом он полностью признает свою вину, а потому и спит в московской квартире дочери на мягких подушках. Эх, интересно бы знать, какие сны снятся Владимиру Александровичу!

Всего по так называемому «делу Гайзера» проходят 16 фигурантов. Большинство из них арестовано и находится под стражей. Следствие оценивает ущерб от действий обвиняемых в 3,5 миллиарда рублей.

Заметили, что цифры в сегодняшних новостях ну просто громадные? В «Серегово» псу под хвост спустили 3,3 миллиарда, а тут ущерб еще выше. С размахом живем, товарищи!

Не обижайте «пятерку»!

А закончим сегодня на положительной ноте, хотя сделать это было непросто. На лентах всех информагентств сегодня свалки, кладбища, утопленники, учения спецслужб и иже с ними.

Итак, на улицы столицы Коми вернулись автобусы с цифрой «5». Кому-то это событие покажется незначительным, но мы выделили его сразу по нескольким основаниям.

Администрация города в очередной раз прислушалась к мнению жителей и оперативно вмешалась в решение проблемы. Зачет.

АТП, выигравшее муниципальный конкурс на перевозки по этому маршруту, самовольно сняло автобусы с линии, дескать надо экономить средства, а «пятерка» частично дублирует другой маршрут – 46-й. Завтра так можно было бы поступить с другим маршрутом, но – получили по рукам, и вернули «пятерку» на круги своя. Зачет.

И наконец, «пятерка» существует уже более полувека, и для многих горожан старшего поколения является своеобразным символом, памятью, страничкой в истории. А историю нужно ценить, ведь из таких вот мелочей складываются наша с вами ежедневная жизнь, комфорт и любовь к родному городу.

Василий Жуков

Фото Игоря Соколова

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