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Среда, 02 августа 2017, 09:54
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09:54
На президентские деньги в Коми будут рассказывать о диабете, студотрядах, роботах и компьютерах

В Москве поддержали 8 проектов из республики.

В конкурсе президентских грантов 2017 года участвовали 36 некоммерческих организаций из Коми, но только 8 из них стали обладателями грантов. Итоги конкурса опубликованы 1 августа на сайте Фонда президентских грантов.

Самый большую сумму – 2,29 миллиона рублей – получит автономная некоммерческая организация «Коми научный медицинский центр Северо-западного отделения Российской академии медицинских наук». На эти деньги будет организована выездная семейная школа профилактики сахарного диабета и гипертонии для людей, проживающих в труднодоступных населенных пунктах.

А общественная организация «Диабет» за 151 тысячу рублей будет распространять знания о профилактике и лечении сахарного диабета в отдаленных районах Коми.

Региональное отделение организации «Российские студенческие отряды» потратит 1,7 миллиона рублей на слет студотрядов, посвященный 50-летию движения в Коми.

Коми региональное частное учреждение социального развития «Созидание» потратит 384 тысячи рублей на краеведческий музей студенческих отрядов. В проекте заявляется, что такой музей – это форма сохранения исторической памяти и пропаганды патриотического движения.

В печорском поселке Каджером появится спортивно-игровая площадка «Юные чемпионы» – грант в размере 331 тысяч выиграл местный ТОС «Северное сияние».

Региональное отделение «Деловой России» получит 1,9 миллиона на проект «Третий возраст» – будут учить чему-то современному и активному пожилых людей, например, обучать компьютерной грамотности.

Физкультурно-спортивный клуб «Готов к труду и обороне» заявился с проектом «Золотой значок ГТО для золотого возраста» и получил 351 тысячу рублей на его реализацию.

За 500 тысяч рублей Центр профессиональной подготовки «Знание» откроет Академию робототехники и информационных технологий.

Самую большую сумму – 8,9 миллиона рублей – просил некий «Институт собственников жилья», мечтавший создать ресурсный центр развития лучших муниципальных практик. Наименьшую сумму – 95,5 тысячи рублей – заявила организация «Здоровая республика», которая собиралась провести школу безопасности. Эти заявки фонд не поддержал.

Фото с сайта firestock.ru

«КомиОнлайн»
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КомиМосква
Общество
Социум
НКОГрантыстудотряды
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