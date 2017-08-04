Дошкольники поселка Нижняя Омра с нового учебного года пойдут в новые группы

Как сообщает пресс-служба главы Коми, в поселке Нижняя Омра Троицко-Печорского района решена проблема, существовавшая не один год. Дошкольная группа должна была переехать из ветхого здания в здание школы еще в 2014 году. На это было выделено больше 8,1 миллиона рублей. Однако подрядная организация нарушила условия контракта и не выполнила свои обязательства. Для своевременного начала образовательного процесса в 2014-2015 учебном году за счет выделенных средств на капитальный ремонт был проведен частичный ремонт помещений. Одновременно с этим в июне 2015 года были направлены документы в Арбитражный суд Коми для взыскания с подрядчика штрафа и пени за невыполнение контракта.

В 2017 году, после вынесения решения суда, капитальный ремонт помещений был завершен, дошкольная группа готова принять в новом учебном году 20 детей.

Директор учреждения обратилась к главе республики с просьбой установить мобильный автогородок, который повысит качество обучения детей и подростков правилам дорожного движения. Глава Коми Сергей Гапликов дал поручение оказать необходимую поддержку в приобретении оборудования.

Фото пресс-службы главы Коми