В Коми раскрыли схему хищения денег у предприятий федерального масштаба

Как сообщил на коллегии прокуратуры Коми 4 августа руководитель ведомства Сергей Бажутов, в первом полугодии была раскрыта преступная схема хищения денежных средств коммерческих предприятий с использованием подложных судебных приказов.

«Мошенники создают общества с ограниченной ответственностью и используют их исключительно для целей хищения. Сразу после их создания преступники обращаются в арбитражные суды с заявлениями о выдаче судебных приказов на взыскание несуществующей задолженности якобы имеющейся у реально существующих предприятий, подтверждая ее поддельными договорами, счетами-фактурами и другими документами», – рассказал прокурор.

Неизвестные используют упрощенный порядок арбитражного судопроизводства, когда заявление рассматривается без вызова сторон и при отсутствии возражений. После того как арбитражные суды выдают судебные приказы, злоумышленники получают посредством подделки доказательств по гражданским делам необходимые им исполнительные документы, предъявляют их напрямую в банки, которые производят списание денег со счетов ничего не подозревающих предприятий. На основании материалов прокурорских проверок уже возбуждено пять уголовных дел по таким фактам.

«Однако масштабы применения преступной схемы не ограничиваются территорией республики. Только одна такая фиктивная фирма обратилась в арбитражные суды 42 субъектов России с требованиями на сумму порядка 30 миллионов рублей. Генеральной прокуратурой по результатам проведенной нами проверки организованы аналогичные проверочные мероприятия в других субъектах страны», - рассказал С.Бажутов.

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