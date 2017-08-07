В Коми после скандальных статей и проверки прокуратуры решил уволиться академик Михаил Рощевский

В мае 2017 года в газете «Трибуна» вышла статья, в ней рассказывалось про Выльгортскую научно-экспериментальную биологическую станцию, расположенную рядом с сыктывдинским поселком Еляты. Ранее земли вокруг станции были федеральные. В 2002-м и 2004 годах участок сократился, а рядом начал расти коттеджный поселок. Площадь сельхозземель уменьшалась, что в итоге привело к тому, что в декабре 2016-го по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы руководству Коми НЦ УрО РАН предложили освободить эту территорию, так как заведению не согласовали санитарно-защитную зону. Выяснилось, что правоустанавливающие документы на землю и межевые дела исчезли из имущественного отдела КНЦ. Прокурорская проверка, проведенная в конце 2016 года, подтвердила факты нарушений земельного законодательства. Ценные земли сельхозназначения, использование которых для других целей по федеральному закону не допускается, непонятным образом стали землями населенных пунктов. В материале делают отсылку на то, что в те годы Коми НЦ УрО РАН руководил академик Михаил Рощевский. Однако в документах нет ни слова о тех, кто организовал сделку с землей.

Также в публикации говорится, что другая проверка прокуратуры, проведенная в марте 2017-го, установила нарушения законодательства о труде. Как сказано в материалах, выплаты премий не во всех случаях соответствовали основанию. В статье говорилось, что представления руководителей структурных подразделений передавались непосредственно бухгалтеру, «которая инициативно определяла размер стимулирующих выплат с учетом личной заинтересованности в отношении отдельных работников Коми НЦ». Так, в 2016 году главный научный сотрудник отдела гуманитарных междисциплинарных исследований Лариса Рощевская (сестра М.Рощевского) получила премий на 115 тысяч рублей, завотделом сравнительной кардиологии Ирина Рощевская (дочь М.Рощевского) – более 235 тысяч рублей, главбух Лидия Яблонцева – более 261 тысячи рублей. Согласно данным плановой проверки Коми НЦ, которую провело Уральское ТУ ФАНО России, в региональном отделении есть сотрудники, у которых «количество фактически опубликованных работ ниже, чем в отчете об исполнении госзадания». В их числе и И.Рощевская, которой затем было объявлено замечание. Кроме того, как говорится в материалах прокурорской проверки, сотруднику отдела сравнительной кардиологии М.Рощевскому размер стимулирующих выплат (более 175 тысяч рублей) устанавливала заведующая отделом И.Рощевская – его дочь. Также в отделе сравнительной кардиологии на 0,3 ставки трудится историк Мария Кочедыкова, которая по итогам 2015 года получила вознаграждение на 166 тысяч рублей. М.Кочедыкова – дочь И.Рощевской. Только в 2015 году М.Рощевский и И.Рощевская получили в виде вознаграждения более 1 миллиона рублей.

В июне 2017-го в «Трибуне» вышла еще одна статья. В ней говорилось о том, что в Сыктывкаре недалеко от театра драмы, на месте снесенного дома для молодых ученых, мог появиться корпус физико-математического института. Там же должен был появиться лабораторный корпус Института экологической физиологии. По данным издания, в середине 1980-х был разработан проект, но в 1990-е про новые корпуса забыли. В 2005 году, когда председателем президиума Коми НЦ еще был академик М.Рощевский, он и директор ООО «Стройком» Владимир Торлопов заключили инвестиционный договор на строительство жилого дома на том самом участке по улице Оплеснина. По условиям договора, рядом строители должны были создать свайное поле для будущего лабораторного корпуса. При этом, как отмечено в документах, земельный участок площадью 764 квадратных метров находился в бессрочном пользовании Коми НЦ, а застройщик получал туда свободный доступ для ведения работ. Планировалось, что после того как объект будет завершен, квартиры реализуют, а помещения на первом и цокольном этаже передадут Коми научному центру безвозмездно в собственность под лабораторию сравнительной кардиологии.

В 2007 году дом по улице Оплеснина, 4 был сдан, первый и цокольный этажи были отведены под лаборатории сравнительной кардиологии. Акт о реализации инвестиционного договора подписал, с одной стороны, В.Торлопов, с другой – председатель президиума Коми НЦ – на тот момент уже Асхаб Асхабов. Акт приема подписывали также главный бухгалтер Л.Яблонцева и завлабораторией сравнительной кардиологии И.Рощевская. Но свайного поля там не появилось.

В публикации говорится, что, согласно постановлению администрации Сыктывкара от 21 сентября 2005 года, она предоставляет часть того самого земельного участка под строительство на основании «добровольного отказа Коми НЦ от права пользования частью площади». Администрация со своей стороны предоставила участок «Стройкому» в аренду сроком на два года. По последним данным мэрии, собственник участка, на котором должен был появиться еще один корпус КНЦ, не определен.

Насколько известно «КомиОнлайну», эти статьи активно обсуждали во всех институтах в Сыктывкаре. Источник, пожелавший остаться неназванным, предположил, что за публикациями в газете стоял кто-то из нынешнего руководства Коми НЦ.

Утром 7 августа М.Рощевский пригласил журналистов на импровизированную пресс-конференцию. Он отметил, что причиной послужили как раз публикации в «Трибуне», которые, на его взгляд, порочат его имя и имя его семьи. «Друзья спрашивали меня, почему я молчу, но до разговора с прокурором я понятия не имел, в чем меня могут обвинить», – сказал он.

По его словам, обвинение заключается в том, что, находясь на посту председателя президиума, он не построил второй корпус Института физиологии. По его словам, Академия наук не успела вовремя освоить землю и ее потеряла, поэтому на ней появились жилые дома. «К тому времени все развалилось, пришлось с Торлоповым дела иметь. Договорились о забивке свайного поля. Но на условиях – отдать часть земли под строительство жилого дома. Это соглашение было подписано на уровне Москвы и Екатеринбурга. А что касается свайного поля, то действительно есть бумага (без моей подписи), в которой говорится, что мы отказываемся от этой территории. Но с припиской – на два года. На период строительства этого здания», – пояснил он.

Свайное поле, по его словам, должны были забить после сдачи дома, то есть в 2007 году, когда он уже не занимал пост председателя КНЦ.

По поводу второго обвинения М.Рощевский сказал: «К сожалению, я работаю под руководством моей дочери. По должности она должна была написать «Выдать Рощевскому премию», а Володин [Владимир Володин – исполняющий обязанности председателя Коми НЦ УрО РАН] подписал: «Премию выдать». Но кто-то обратился в прокуратуру. Оказалось, что это великое преступление, – сказал он. – Видимо, пора уходить на пенсию».

Из-за публикаций М.Рощевского вызвали в прокуратуру, куда он пришел с адвокатом и рассказал то же, что и журналистам: «Прокурор похохотала. Я предложил письменно это изложить, но она сказала, что не нужно».

М.Рощевский сказал, что видит выход только в уходе на пенсию: «Надо разъединиться с дочерью. Я не могу позволить себе, чтобы член-корреспондент Академии наук [И.Рощевская] страдала из-за того, что у него в лаборатории работает отец».

Кроме того, по приказу руководства Коми НЦ лаборатория сравнительной кардиологии переехала в корпус Института физиологии. Освободившиеся помещения займет Физико-математичекский институт КНЦ, преобразованный из отдела в 2017 году. В нем трудится 20 человек.

По словам В.Володина, основанием для переезда лаборатории стало то, что она занимала слишком большие площади – на 15 человек приходилось 300 «квадратов» в здании Института физиологии, и 500 – в жилом доме по Оплеснина, 4 (но цокольный этаж пустовал). При этом оплата коммунальных услуг (около 700 тысяч рублей в год) по большей части лежала не на самой лаборатории, а на КНЦ.

«Журналисты были информированы о том, что И.Рощевская уволена. Это не так. Она находится на больничном. Скоро будет четыре месяца как. Вышла она на больничный в апреле, после предписания прокуратуры о нарушениях в распределении премий без обоснований. Мы домыслов не строим, а ждем результатов работы прокуратуры».

В.Володин заверил, что на качестве работы лаборатории переезд не скажется. Возражений от сотрудников не поступало. «В жилом здании проводить опыты было нельзя. Сотрудники лаборатории ими занимались в здании института. А здесь были только офисные помещения. Уверен, в уже имеющихся кабинетах нам удастся разместить всех сотрудников и выполнять госзадание», – сказал он

Он добавил, что согласен с результатами прокурорской проверки по оплате и премированию сотрудников лаборатории сравнительной кардиологии. «Назначение премий строго регламентировано, и определяются суммы специальными рейтингами и баллами. Оказалось, что не всегда соблюдался этот порядок. Были случаи, когда основывались они не на балах, а были выписаны произвольно. И премии рядовых сотрудников и руководства различались на два порядка. Это недопустимо, – сказал он. – Бывают недочеты в работе. Надо просто поправить положение по оплате труда и премированию. Проблема исправлена».

По поводу вероятного выхода М.Рощевского на пенсию В.Володин сказал, что если он примет такое решение, его с радостью ждут в отделе междисциплинарных гуманитарных исследований, где он сейчас работает на общественных началах.

Фото Елены Кабаковой