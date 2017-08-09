КомиОнлайн

Новости

Среда, 09 августа 2017, 15:13
  • 400
  • 0
  • 1

15:13
У нас не дымят: электронные сигареты и кальяны запретят курить в российских ресторанах и барах

Роспотребнадзор призывает ввести ограничения максимально быстро.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на приоритетный проект «Формирование у россиян здорового образа жизни», в 2018 году введут запрет на употребление кальянов и вейпов в местах общественного питания. Документ в конце июля утвердил президиум совета при президенте по стратегическому развитию.

Нормативные документы по борьбе с употреблением электронных сигарет и кальянов планируется подготовить в феврале 2018 года

 «На предприятиях общественного питания полностью запретят кальяны и вейпы, — сообщили «Известиям» в Минздраве. — Общая идея законопроекта, который разрабатывается в министерстве, состоит в том, что использование вейпов должно регулироваться так же, как обычных сигарет. Сейчас очень многие подростки употребляют и кальяны, и вейпы. И это не регулируется законом. Мы собираемся разрешить их продажу только лицам старше 18 лет. Все поправки в законопроект разработаны при участии специалистов министерства.

Позже руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призвала «максимально быстро» ввести ограничения на курение кальянов и вейпов в общественных местах по аналогии с обычными сигаретами.

«Да, это (ограничение на кальяны в кафе) было наше предложение, и мы продолжаем на нем настаивать. Это было наше предложение, чтобы регулирование было такое же, как табака. Мы считаем, что это нужно делать и делать максимально быстро», - цитируют А.Попову «Ведомости».

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
Москва
Общество
Социум
курениеэлектронные сигаретырестораныздоровый образ жизнизапрет
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Риэлтор
Real Недвижимость (Сыктывкар)
от 65000 до 65000 RUR

Риэлтор (квартиры от застройщика)
Real Недвижимость (Сыктывкар)
от 65000 до 65000 RUR

Администратор магазина Love Republic
Мэлон Фэшн Груп (Сыктывкар)
от 20000 до 25000 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Август 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика