У нас не дымят: электронные сигареты и кальяны запретят курить в российских ресторанах и барах

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на приоритетный проект «Формирование у россиян здорового образа жизни», в 2018 году введут запрет на употребление кальянов и вейпов в местах общественного питания. Документ в конце июля утвердил президиум совета при президенте по стратегическому развитию.

Нормативные документы по борьбе с употреблением электронных сигарет и кальянов планируется подготовить в феврале 2018 года

«На предприятиях общественного питания полностью запретят кальяны и вейпы, — сообщили «Известиям» в Минздраве. — Общая идея законопроекта, который разрабатывается в министерстве, состоит в том, что использование вейпов должно регулироваться так же, как обычных сигарет. Сейчас очень многие подростки употребляют и кальяны, и вейпы. И это не регулируется законом. Мы собираемся разрешить их продажу только лицам старше 18 лет. Все поправки в законопроект разработаны при участии специалистов министерства.

Позже руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призвала «максимально быстро» ввести ограничения на курение кальянов и вейпов в общественных местах по аналогии с обычными сигаретами.

«Да, это (ограничение на кальяны в кафе) было наше предложение, и мы продолжаем на нем настаивать. Это было наше предложение, чтобы регулирование было такое же, как табака. Мы считаем, что это нужно делать и делать максимально быстро», - цитируют А.Попову «Ведомости».

Фото с сайта pixabay.com