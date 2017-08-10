В Усинске сотрудники «Роснефти» очистили от мусора городской пляж и старый причал

В акции «Речная лента 2017» в этом году участвовало около 400 работников с детьми.

В Усинске состоялся второй этап традиционной экологической акции. Благодаря сотрудникам усинских предприятий «Роснефти», природоохранное мероприятие, прошедшее при поддержке администрации Усинска, приобрело небывалый масштаб. В двух этапах субботника приняли участие около 400 работников и руководителей «РН – Северная нефть», УФ ООО «РН-Сервис», «Усинское УТТ», «Усинский коммунальный сервис», УФ ООО «РН-Бурение», «Снабсервис», ЧОП «РН-Охрана-Усинск», «РН – Ремонт НПО», а также ООО «НордСтрой».

Примечательно, что многие сотрудники вышли на «Речную ленту» вместе с детьми – следуя примеру родителей, они собирали мусор, стараясь сделать лес чище.

В июле волонтеры очистили территорию вдоль старого автозимника от Пармы до Усинска, берега ручья Болбанъель и Черной речки, а также привели в порядок территорию подшефной школы №3.

Разгребая завалы, волонтеры не уставали удивляться безответственности тех, кто считает возможным вывозить в лес мусор, не думая о том, что останется в наследство детям и внукам.

«Все это – результат воспитания, точнее – отсутствия такового, – убежден начальник управления подготовки нефти и газа «РН – Северная нефть» Максим Мирошниченко. – Нормы экологической культуры закладываются в детстве. В нашей семье с этим строго – сын и дочь с малых лет приучаются к тому, что каждый, вне зависимости от возраста, должен заботиться о природе. Когда позволяет погода, выезжаем на природу и всегда следим, чтобы после нас не осталось мусора – складываем все в пакеты и вывозим в контейнеры. Проводить такие субботники, как «Речная лента», безусловно, необходимо, это очень хороший пример и доброе дело. Приятно помочь природе. Пусть наш пример заставит кого-то задуматься и что-то изменить в своем поведении».

Месяц спустя добровольцы убрали так называемый городской пляж, территорию старого пармского причала и дорогу (старый автозимник) к ручью Болбаньель, которая давно стала излюбленным местом для несанкционированного сброса мусора – буквально через несколько дней после июльского десанта она вновь превратилась в свалку.

Немногим ей уступал старый пармский причал – территория была сплошь усеяна разногабаритным хламом – от склянок и упаковочного полиэтилена до диванных матрасов и сломанной мебели. Собрать все вручную не представлялось возможным, благо вместе с волонтерами трудилась спецтехника – самосвалы и погрузчики, с чьей помощью удалось привести в порядок территории довольно оперативно.

Всего в результате двух этапов экологического субботника сотрудники усинских структур «Роснефти» собрали и вывезли на городской полигон ТБО 400 кубометров мусора.

«Мы в ответе не только за тех, кого приручили, – отметил начальник управления землепользования и маркшейдерских работ – главный маркшейдер «РН – Северная нефть» Анатолий Работнев, – но и за землю, на которой живем. Правило «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят» никто не отменял. И очень хотелось бы, чтобы люди стали более ответственными, перестали чувствовать себя гостями на этой земле, а относились к природе, как рачительные, заботливые хозяева. Сегодняшняя экологическая акция имеет особое значение, так как 2017 год в России объявлен Годом экологии, а в нашей республике еще и Годом добрых дел. Пусть наш вклад в заботу о природе получит дальнейшее развитие и станет примером для других.

Сотрудники «РН – Северная нефть» и других усинских структур «Роснефти» принимают участие в экологической акции ежегодно на протяжении восьми лет. Итоги «Речной ленты 2017» управление Росприроднадзора по Коми подведет в октябре.

Текст и фото пресс-службы ООО «РН – Северная нефть»