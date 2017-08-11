КомиОнлайн

Новости

Пятница, 11 августа 2017, 16:54
  • 366
  • 0
  • 1

16:54
Отмечавшего День ВДВ ухтинца подозревают в убийстве пенсионера

В момент преступления мужчина в тельняшке был сильно пьян.

По сообщению пресс-службы следственного управления СК по Коми, 2 августа около здания автовокзала Ухты обнаружили тело 68-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Позже по подозрению в совершении преступления задержали 26-летнего горожанина. По данным следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил ранее незнакомого пожилого человека в районе парка. Между ними возникла ссора, фигурант нанес не менее двух ударов по голове, причинив пенсионеру телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
Ухта
Криминал
Социум
ВДВУбийство
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

от 70000 RUR

Помощник юриста
Консалтинг сквэа (Сыктывкар)
от 10000 RUR

Рекрутер
Тинькофф (Сыктывкар)
от 20000 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Август 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика