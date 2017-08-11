Отмечавшего День ВДВ ухтинца подозревают в убийстве пенсионера

В момент преступления мужчина в тельняшке был сильно пьян.

По сообщению пресс-службы следственного управления СК по Коми, 2 августа около здания автовокзала Ухты обнаружили тело 68-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Позже по подозрению в совершении преступления задержали 26-летнего горожанина. По данным следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил ранее незнакомого пожилого человека в районе парка. Между ними возникла ссора, фигурант нанес не менее двух ударов по голове, причинив пенсионеру телесные повреждения, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.