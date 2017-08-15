Аэростаты, дроны, световое шоу, диджеи и симфоническая музыка: что будет на фестивале воздухоплавания в Ыбе

В финно-угорском этнопарке в сыктывдинском селе Ыб 19-20 августа состоится первый в республике фестиваль воздухоплавания «Живой воздух». Как признался на пресс-конференции 15 августа министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов, событие имеет межрегиональный статус только из осторожности – дело в том, что участники прибудут в республику из восьми городов, а это уже всероссийский масштаб. «Я не сомневаюсь, что в следующем году фестиваль получит развитие, увеличится количество участников и тепловых аэростатов. В 2018 году он выйдет на международный уровень и войдет в число приоритетных проектов федерального агентства по туризму, станет одним из тех мероприятий, которые реализуются по карте событийных мероприятий России, такая договоренность с Ростуризмом уже имеется», – сказал он.

Что будет

Программа фестиваля разбита на две части – «Небо» и «Земля». Первая включает в себя не только полеты аэростатов, но и шоу воздушных змеев, выставку-презентацию квадрокоптеров МЧС, выставку авиамоделей и вечернее световое шоу. На земле будут работать интерактивные площадки, ярмарки, состоятся различные мастер-классы. «Мы хотим, чтобы этот фестиваль был интересен для людей разных возрастов, поэтому программа включает мероприятия как для детей, так и для посетителей старшего возраста», – рассказала директор этнопарка Елена Иванова.

Днем полеты воздушных шаров увидеть не получится из-за сильного ветра.

Вечером первого дня состоится open air – под открытым небом выступят диджеи, во второй день – симфонический оркестр республиканского театра оперы и балета.

Самое зрелищное действо, как признались организаторы, – ночное свечение аэростатов. Воздушные змеи будут стоять на территории парка в два ряда и под музыку с определенной периодичностью будут включать горелку, и аэростат начнет светиться, как лампочка.

Подобная программа двух дней фестиваля

Соревновательная часть

Участие в фестивале подтвердили десять команд воздухоплавателей из Альметьевска, Екатеринбурга, Кирова, Москвы, Переславля-Залесского, Елабуги, Сыктывкара, Тамбова. Им предстоит борьба за призовые места в соревнованиях, которые проводятся по правилам Воздухоплавательной комиссии Международной авиационной федерации.

Район полета ограничен такими населенными пунктами, как Разгорт, Межадор, Чухлэм и Яснег. «Наш регион богат лесами, из-за чего мало взлетных и посадочных площадок. Поэтому полеты по возможности будут совершаться по максимальной дистанции, например, от Чухлэма до этнопарка 14 километров», – объяснила пилот Дарья Холод.

Соревнования на воздушных шарах включает выполнение задания «Прилет». Команде надо рассчитать точку старта, чтобы с нее долететь до мишени, которая будет расположена на поле в этнопарке. Мишень – это крест размером 5 метров. Задача пилота – подлететь к цели и скинуть маркер – ленту длиной 1,5 метра с мешочком песка на конце. Результат определяется по точности попадания к центру креста. После это шар отлетает дальше по курсу.

Время полетов и подъемов на воздушных шарах

Подготовка к подъему будет начинаться в 04:30, чтобы в 06:00 аэростат уже был в небе. Время вечерних полетов – с 18:00 до 19:30. После этого будут привязные подъемы на высоту до 50 метров.

Этнопарк является туристическим оператором, туры на фестиваль продаются в соседних регионах: в Архангельской, Вологодской и Кировской областях.

Стоимость билетов

Входной билет на фестиваль – 250 рублей за один день, для зрителей от 4 до 18 лет, студентов, людей с ограниченными возможностями, сирот, солдат-срочников – 125 рублей за один день. Для детей до 4 лет и жителей Ыба вход на фестиваль бесплатный. Действуют скидки для многодетных семей, ветеранов ВОВ.

Купить билеты можно на входе в этнопарк или в туристском центре на улице Карла Маркса,

Стоимость полетов

Утренние (с 06:00 до 09:00) и вечерние (с 18:30 до 19:30) обзорные полеты – 6000 рублей с человека.

Привязные подъемы (с 20:00 до 21:30) – 500 рублей со взрослого и 400 рублей для детей от 7 до 14 лет.

Как добраться

«Проанализировав опыт проведения мероприятий в этнопарке, мы видим, что основная масса гостей приезжает на своем автотранспорте. При поддержке Минпрома мы прорабатываем возможность организации бесплатных автобусов», – рассказала Е.Иванова. Как только договоренности будут достигнуты, о графике движения сообщат. Пока что остается два варианта: самостоятельно на машинах или на рейсовом автобусе. Он выезжает из Сыктывкара в 06:30, в 12:30 и в 16:30. Последний автобус в столицу Коми уезжает из этнопарка в 18:30. Подробнее – на сайте «Комиавтотранса». Проезд в одну сторону – 160 рублей.

Бюджет

По словам С.Емельянова, на организацию фестиваля планируется затратить 1,3 миллиона рублей.

Для чего проводят

«Прежде всего это программа для досуга. Это главное мероприятие 96-летия Коми. Во-вторых, это продвижение туристского бренда республики, фестиваль достоин войти в шорт-лист главных событийных мероприятий лета регионального масштаба и даже в перечень федеральных событийных мероприятий», – сказал министр. Как любое развлекательное событие, оно проводится в целях продвижения не только туристических возможностей, но и товаров и услуг предпринимателей, добавила директор этнопарка.

*** «КомиОнлайн» является информационным партнером фестиваля и разыгрывает два пригласительных на четырех человек в своей группе во «ВКонтакте».

Фото с сайта pixabay.com