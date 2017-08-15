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Вторник, 15 августа 2017, 18:06
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Галину Габушеву вернули в Миннац Коми

Она назначена исполняющим обязанности руководителя ведомства.

Соответствующее распоряжение подписал 15 августа глава Коми Сергей Гапликов.

Напомним, возглавлявшая министерство нацполитики Елена Ермолина 11 августа была освобождена от должности. Она отправится в Ухту работать заместителем руководителя администрации города.

Г.Габушева после ухода с поста в 2015 году жила и работала в Ленинградской области.

Фото пресс-службы Миннаца Коми

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