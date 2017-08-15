Галину Габушеву вернули в Миннац Коми

Соответствующее распоряжение подписал 15 августа глава Коми Сергей Гапликов.

Напомним, возглавлявшая министерство нацполитики Елена Ермолина 11 августа была освобождена от должности. Она отправится в Ухту работать заместителем руководителя администрации города.

Г.Габушева после ухода с поста в 2015 году жила и работала в Ленинградской области.

Фото пресс-службы Миннаца Коми