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Среда, 16 августа 2017, 16:07
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Жители домов для переселенцев в Емве пожаловались на запах в квартирах

Концентрация аммиака и формальдегида в пробах воздуха была выше нормы.

Как сообщает пресс-служба ОНФ в Коми, сигнал общественники получили от граждан, проживающих в строениях, возведенных из так называемых сэндвич-панелей и обшитых снаружи сайдингом.

Как сообщила депутат Княжпогостского районного совета Людмила Колтырина, переселенцы пишут заявления в управление Роспотребнадзора по региону для взятия проб воздуха в своих новых квартирах. По ее словам, сделаны первые заключения по помещениям в многоквартирных жилых домах в Емве по адресам: улица Дзержинского, 140 и улица Коммунистическая, 46. В них указано, что зафиксировано превышение концентрации формальдегида и аммиака.

Аналогичные жалобы поступили от жителей построенных по программе переселения домов по адресам: улица Пионерская, 14А и 22А; улица Коммунистическая, 40, 42, 44; улица Октябрьская, 29 и 32; улица Гущина, 23 и улица Дзержинского, 138.

Жильцы жалуются не только на неприятный запах, но и на другие недостатки. Так, в частности, в строениях по улице Дзержинского, 140 и улице Пионерская, 22А в помещениях проваливаются полы, в квартире по улице Коммунистической, 40 обваливается потолок.

Активист Народного фронта, житель Емвы Владимир Григорьев подтвердил многочисленные жалобы жильцов на качество возведенных по программе переселения домов из сэндвич-панелей. Дома сдавались и заселялись в течение 2012-2016 годов, но до сих пор полностью не заселены – люди недовольны их качеством.

«Представители ОНФ в Коми обратятся в министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона, в межведомственную комиссию по проверке качества домов, построенных в целях реализации республиканских адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 — 2017 годы, муниципальным властям, а также надзорные органы с тем, чтобы проблема с качеством данных домов, на которую обратили внимание люди, начала в ближайшее время решаться», - сообщила  член регионального штаба ОНФ Елена Шумилова.

Общественники обращают также внимание на то, что они изначально выражали сомнения в целесообразности строительства на Севере по программе переселения многоквартирных жилых домов из сэндвич-панелей и других сборно-щитовых конструкций, о чем неоднократно сигнализировали в органы власти. Мониторинг реализации региональной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья зафиксировал много жалоб граждан на такие дома: сигналы поступали из Сыктывкара, Усинска, Жешарта, населенных пунктов Елецкий, Приозерный, Щельяюр, Койгородок, Подзь, Кажим. Активисты отмечают, что хотя власти на местах реагируют и дефекты стараются исправлять, жалобы на качество возведенных сборно-щитовых домов по программе переселения не прекращаются.

Фото пресс-службы ОНФ в Коми

«КомиОнлайн»
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КомиКняжпогостский районЕмваСыктывкар
Общество
Социум
программа переселенияжильеЗапахФормальдегид
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