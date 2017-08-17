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Четверг, 17 августа 2017, 14:38
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14:38
В Эжве собирают идеи по оформлению парка

Уже определены его границы и площадь.

В августе совет общественных организаций Эжвинского района провел рабочую встречу, главным вопросом которой стало строительство и благоустройство будущего официального парка на улице Славы.

По сообщению пресс-службы администрации Эжвы, строительство предполагает расширение уже имеющейся парковой зоны – излюбленного и известного места отдыха жителей района. 

На сегодня определены границы и площадь будущей территории отдыха – 87 тысяч 646 квадратных метра. Работы по проектированию парка начнутся уже в 2017 году, строительно-монтажные работы - в 2018 году.

Администрация Эжвинского района и совет общественных организаций предлагают жителям приобщиться к этому важному событию и предложить свое виденье будущего парка. Прислать свои предложения, наброски и проекты нужно на адрес электронной почты: ezhvapr@syktyvkar.komi.com.

Фото Яндекс карты

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КомиСыктывкарЭжва
Общество
Социум
паркОтдыхоформлениеблагоустройство
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