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14:38 В Эжве собирают идеи по оформлению парка
Уже определены его границы и площадь.
В августе совет общественных организаций Эжвинского района провел рабочую встречу, главным вопросом которой стало строительство и благоустройство будущего официального парка на улице Славы.
По сообщению пресс-службы администрации Эжвы, строительство предполагает расширение уже имеющейся парковой зоны – излюбленного и известного места отдыха жителей района.
На сегодня определены границы и площадь будущей территории отдыха – 87 тысяч 646 квадратных метра. Работы по проектированию парка начнутся уже в 2017 году, строительно-монтажные работы - в 2018 году.
Администрация Эжвинского района и совет общественных организаций предлагают жителям приобщиться к этому важному событию и предложить свое виденье будущего парка. Прислать свои предложения, наброски и проекты нужно на адрес электронной почты: ezhvapr@syktyvkar.komi.com.
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