Россельхозбанк увеличил объемы инвестиционного кредитования в Коми

На 1 августа 2017 года объем выдач Коми филиала Россельхозбанка корпоративным клиентам в текущем году составил более 4,5 миллиарда рублей. Из них свыше 1 миллиарда направлено на инвестиционное кредитование экономики региона.

Большая часть инвестиционных займов выдана на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов, закупку техники и молодняка сельскохозяйственных животных. В настоящее время при поддержке Россельхозбанка в регионе продолжается реализация инвестпроектов в сфере животноводства и птицеводства.

«Инвестиционная поддержка бизнеса, в том числе сельскохозяйственного, – это одно из приоритетных направлений работы Россельхозбанка в регионе. Благодаря совместной деятельности банка и аграриев республики АПК обеспечивает качественной продукцией свой регион, внося существенный вклад в решение задач импортозамещения», – отметила заместитель директора Коми филиала банка Светлана Балай.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

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