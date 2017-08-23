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Среда, 23 августа 2017, 16:35
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В Коми около 300 нетрудоспособных жителей получают уход в патронажных семьях

За взятые обязательства предусмотрено денежное вознаграждение от государства.

Республиканский закон, который в народе назвали «законом о патронате», предоставляет нетрудоспособным одиноким и нуждающимся в постоянной заботе гражданам альтернативу: получать необходимый уход в профильном интернате или в домашних, практически семейных условиях. Эти пожелания необходимо учитывать, так как сфера социального обслуживания пожилых людей и людей с инвалидностью изначально ориентирована на выполнение их индивидуальных потребностей», - сообщили в министерстве труда, занятости и социальной защиты Коми.

В ведомстве пояснили, что предоставлять помощь пожилым людям и людям с инвалидностью, утратившим способность к самообслуживанию, могут трудоспособные жители республики, которые пожелали оказывать такие услуги и не связаны с нуждающимися в услугах гражданами близкими родственными узами.

«Для тех, кто принимает на себя обязанности по уходу, установлено вознаграждение. Его размер зависит от степени способности к самообслуживанию человека, который нуждается в уходе, и составляет 3941 рубль и 6307 рублей. На эти суммы начисляются районный и северный коэффициенты», - рассказали в Минтруде Коми.

По данным ведомства, на сегодня в рамках «закона о патронате» уход от земляков в домашних условиях получают около 300 одиноких пожилых граждан и людей с инвалидностью. В 2017 году на эти цели в бюджете Коми предусмотрено около 41 миллиона рублей.

Как отметили в Минтруде региона, «закон о патронате» позволяет решать целый комплекс задач, включающий в себя укрепление традиций взаимопомощи, решение проблемы одиночества и нехватки доверительного общения, создание для граждан, нуждающихся в посторонней помощи, возможности получения различных видов помощи на дому.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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