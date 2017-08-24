«ЛУКОЙЛ» провел в Сыктывкаре презентацию экологических проектов

На выставке достижений и возможностей народного хозяйства Коми «Достояние Севера» ПАО «ЛУКОЙЛ» представило презентацию экологических проектов в регионах производственной деятельности.

Информацию транслировалась на видеомониторах и была представлена на стендах, распространялись буклеты на экологическую тематику. Павильон посетили не только представители региональной власти и контролирующих государственных органов, но и все неравнодушные к охране природы посетители выставки (а таковых было не менее четырех сотен), говорится в пресс-релизе компании.

Из презентации посетители узнали, в частности, о главных принципах компании, среди которых – достижение равновесия между социально-экономическим и природно-экологическим развитием регионов деятельности. В 2016 году компания успешно прошла очередной ресертификационный аудит и подтвердила соответствие требованиям международных стандартов ISO 14001 (экологическое управление) и OHSAS 18001 (промышленная безопасность и охрана труда).

В настоящее время реализуется пятая целевая функциональная программа экологической безопасности организаций группы «ЛУКОЙЛ» на 2014-2018 годы, которая включает более 600 мероприятий с общим объемом финансирования около 130 миллиардов рублей. Среди приоритетов в природоохранной деятельности на 2017 год – дальнейшее увеличение уровня использования попутного нефтяного газа, снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, оптимизация потребления водных ресурсов, выпуск моторного топлива и масел с улучшенными экологическими характеристиками. В число важнейших проектов в масштабах всего «ЛУКОЙЛа» вошло строительство новых водоочистных сооружений на Ярегском месторождении в Коми.

Большой интерес у посетителей павильона вызвала информация об экологической деятельности трех крупнейших подразделений «ЛУКОЙЛа» в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.

Что касается «ЛУКОЙЛ-Коми», то с 2000 по 2017 годы предприятие направило на реализацию экологической программы свыше 98 миллиардов рублей. В соответствии с корпоративной программой по рациональному использованию попутного нефтяного газа, в Коми реализованы в республике ряд масштабных проектов. Например, на Усинском месторождении в прошлом году сдан в эксплуатацию энергоцентр «Уса» мощностью 100 МВт. Завершается очередной этап реконструкции Усинского газоперерабатывающего завода, строятся новые газопроводы, мультифазные насосные станции. Крупнейшие инвестиционные проекты «ЛУКОЙЛа» в регионе связаны со строительством объектов, одной из главных задач которых является улучшение экологической ситуации. Среди наиболее ярких примеров – объекты, сданные в 2016 году и готовящиеся к вводу в эксплуатацию в 2017-м. Например, в Ненецком автономном округе это газокомпрессорная станция Харьягинского месторождения, на Ярегском – водоподготовительная установка ВПУ-700, Пункт подготовки и сбора нефти, энергоцентр «Ярега». В Усинском районе – установка подготовки нефти Восточно-Ламбейшорского месторождения.

Еще одно подразделение компании - «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» - также особое внимание уделяет вопросам охраны природы. Войдя в состав компании «ЛУКОЙЛ», предприятие и в течение более 10 лет проходило комплексную модернизацию, что позволило наряду с эффективностью производства усилить его экологическую составляющую.

Северное региональное управление «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукта» в июне этого года начало реализовывать на заправках в Коми инновационный продукт – бензин ЭКТО 100 с улучшенными экологическими свойствами. На своих АЗС предприятие использует топливораздаточные колонки с системой возврата газа, которая при заправке автомобиля улавливает 95 процентов выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу. Макет такой заправки был представлен в павильоне.

«В подразделениях компании «ЛУКОЙЛ» действуют многоуровневые, комплексные программы экологической безопасности, которые охватывают все направления деятельности предприятий. На реализацию природоохранной политики направляются серьезные финансовые средства, и эффективность этих вложений высока», - оценил презентацию первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Роман Полшведкин.

Фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»