В Коми вновь сократили количество учительских премий

Конкурс по поощрению лучших учителей в Коми проводится с 2010 года (в России – с 2006-го). Его победителям выдают премии. Однако с годами их количество, а также сумма менялась.

В 2010 и 2011 годах лучшим учителям выплачивали 100 премий по 50 тысяч рублей каждая. Но уже на второй год проведения конкурса количество заявок от педагогов сократилось: если в 2010 году на сто премий претендовало 143 человека, то на следующий – только 107. Из-за уменьшения числа участников в 2012 году министерство образования Коми решило снизить количество премий со 100 до 25, но увеличить сумму выплаты – с 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

В последующие годы все меньше и меньше учителей заявлялось на конкурс, поэтому число денежных поощрений не увеличивали, как и их сумму.

В 2015 году премий стало еще меньше – 20 (сумма осталась прежней). В Минобразе объяснили, что «данное решение будет способствовать повышению престижа республиканского конкурса». В пресс-службе министерства добавили, что причины сокращения заявок от учителей были разными: кто-то не успел подготовить нужные документы, кто-то не подошел по критериям, кто-то отказался по личным соображениям.

В 2016 году решили определить 12 лучших учителей республики, и каждому выплатить по 150 тысяч рублей.

Согласно постановлению правительства Коми, в этом году число получателей снова сократилось – до 10 человек. Сумма вознаграждения осталась прежней – 150 тысяч рублей.

Фото с сайта firestock.ru