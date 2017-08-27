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Воскресенье, 27 августа 2017, 15:37
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15:37
Пассажир погиб при опрокидывании иномарки в Усть-Куломском районе

Машиной управлял пьяный водитель.

ДТП произошло в ночь на 27 августа на втором километре трассы Усть-Нем - Тимшер в Усть-Куломском районе. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, 31-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo находился в нетрезвом состоянии и не справился с рулевым управлением, машина перевернулась на проезжей части и вылетела в кювет. В результате ДТП погиб 29-летний пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности.

*** В прошлом году в Коми произошло 1095 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1500 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2015 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на 18, а число погибших в них уменьшилось на 24 человека. Такая низкая цифра по погибшим в авариях достигнута в республике впервые за всю историю статистических наблюдений. Наибольшее количество происшествий произошло в субботу. Больше всего людей погибло во вторник. На дорогах региона погибают чаще в вечернее время после рабочего дня. Показатель по тяжести ДТП также сократился и составил 6,3 погибших на 100 пострадавших (7,6 в 2015 году).

Фото УГИБДД МВД по Коми

«КомиОнлайн»
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Усть-Куломский район
Происшествия
Социум
ДТПОпрокидывание
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