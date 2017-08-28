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Понедельник, 28 августа 2017, 16:45
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16:45
Глав поселка и УК в Сыктывкаре оштрафовали за незаконную утилизацию мусора в лесу

Ущерб оценили в 62 миллиона рублей.

Сыктывкарский городской суд 28 августа огласил обвинительный приговор директору ООО УК «Жилищно-эксплуатационная компания» Александру Виноградову и главе администрации Седкыркеща Юрию Пелевину. Они признаны виновными в нарушении правил обращения с отходами, повлекшем загрязнение окружающей среды. Кроме того, Ю.Пелевин также признан виновным в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Суд установил, что А.Виноградов в нарушение требований законодательства об отходах производства и потребления с февраля 2009 по август 2015 года поручал подчиненным работникам вывозить твердые и жидкие бытовые отходы на земельный участок в двух километрах от Седкыркеща, который не являлся и не мог являться объектом для размещения отходов. В этот же период глава администрации Седкыркеща Ю.Пелевин, превышая свои полномочия, не только не принял мер к пресечению незаконной деятельности, причиняющей ущерб окружающей среде, но организовал захоронение этих отходов. Всего было вывезено и захоронено более 10 тысяч кубометров жидких и более 5,5 тысячи кубометров твердых коммунальных отходов. Размер причиненного ущерба составил более 62 миллиона рублей.

Наличие загрязнения и ущерба окружающей среде подтвердили специалисты Института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН и Центра судебных экспертиз и исследований в Москве.

В суде А.Виноградов вину не признал, Ю.Пелевин – признал частично. Суд назначил каждому из подсудимых штраф в 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Сам себе полигон: в сыктывкарском поселке Седкыркещ несколько месяцев не вывозится мусор

Фото пресс-службы Россельхознадзора по Коми

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкарСедкыркещ
КриминалЭкология
Социум
отходысвалкаЛес
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